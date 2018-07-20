توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا إلى حار بداخل المملكة.

ستظهر بعض السحب الركامية ابتداء من الزوال فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا الهضاب العليا الشرقية مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة قد تكون رعدية.

وستتشكل أيضا سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وبالسهول الأطلسية خلال الصباح و الليل، خصوصا بالسواحل الوسطى. وستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة لشرقية، والجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، و السواحل الوسطى،ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وغربية إلى شمالية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة جنوب المنطقة الشرقية، بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية، وما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالمرتفعات، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف والداخلة، وقليل الهيجان ما بين طنجة والبيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.