"التنمية البشرية" توزع عربات وسيّارتيْن بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

حصل عدد من بائعي الخضر والفواكه والخبز والحلزون، الخميس بمقر عمالة خريبكة، على عربات لمزاولة أنشطتهم التجارية، في إطار برنامج إعادة تأهيل الباعة الجائلين ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وحسب معطيات صادرة عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خريبكة، فقد بلغ عدد المستفيدين من عربات الخضر والفواكه 28 شخصا بمدينة خريبكة، بكلفة إجمالية تقدّر بـ403000 درهم.

وعن عربات بيع الحلزون، أشار المصدر ذاته إلى أن 8 عربات مدفوعة مُنحت لباعة جائلين في مدينة خريبكة، و7 عربات أخرى بمدينة وادي زم، و4 عربات بمدينة أبي الجعد، بكلفة مالية بلغت 358000 درهم.

أما عربات الخبز ومشتقاته، فقد وُزعت 39 منها على بائعين بمدينة خريبكة، و13 عربة بمدينة وادي زم، و6 عربات بمدينة أبي الجعد، بكلفة إجمالية بلغت 1200000 درهم، فيما تكلف المستفيدون بتوفير الحراسة والصيانة والتسيير.

وعرفت المناسبة ذاتها منح سيارة إسعاف مجهزة للجماعة القروية أولاد بوغادي، بكلفة إجمالية بلغت 345000 درهم؛ فيما تكلفت الجماعة بمصاريف التأمين والتسجيل وتوفير السائق والوقود والصيانة، بتتبع وتأطير ومواكبة من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

واستفادت جمعية المستقبل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من سيارة خاصة بنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، بلغت كلفتها الإجمالية 1006500 درهم، أسهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ576000 درهم والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بـ350000 درهم والجمعية المستفيدة بـ80500 درهم.

وعرف حفل توزيع العربات والسيارتين حضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والمنتخبين، ومجموعة من رؤساء المصالح الداخلية والخارجية، وفعاليات المجتمع المدني، وبعض أسر المستفيدين والمستفيدات.