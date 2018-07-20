24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)

  2. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  3. ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية" (5.00)

  4. بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة (5.00)

  5. بوصوف يثمّن بناء مركز ثقافي جديد في سانت إتيان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حزب الاستقلال ينال 13 مقعدا بجماعة أولاد برحيل

حزب الاستقلال ينال 13 مقعدا بجماعة أولاد برحيل

حزب الاستقلال ينال 13 مقعدا بجماعة أولاد برحيل
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 17:05

ظفر حزب الاستقلال بأغلبية الدوائر الـ13 المتنافس عليها بينه وبين حزب العدالة والتنمية في إطار الانتخابات الجزئية، التي جرت أمس الخميس، بجماعة أولاد برحيل إقليم تارودانت.

وباحتساب هذه نتائج أصبحت الخارطة السياسية للمجلس الجماعي لأولاد برحيل موزعة بين حزب الاستقلال بـ 13 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ 12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار بمقعدين حاسمين دخل المجلس.

مصادر استقلالية في جهة سوس ماسة قالت في تصريح لجريدة هسبريس إن "الخريطة السياسية في مجلس أولاد برحيل تعيش منذ تشكيل الأغلبية على صفيح ساخن؛ ما جعل الساكنة تطرح مشاكلها على مجلس مشلول وتائه، وهو ما يؤثر على إنجاز المشاريع التنموية في المنطقة".

جدير بالذكر أن هذه الانتخابات الجماعية الجزئية جرت بين حزبين متنافسين، هما حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، في غياب الأحزاب الأخرى، بعد استقالة 13 مستشارا قبل أسابيع احتجاجا على التدبير الانفرادي لرئيس المجلس المنتمي إلى "البيجيدي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.