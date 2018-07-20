حزب الاستقلال ينال 13 مقعدا بجماعة أولاد برحيل

هسبريس من الرباط

ظفر حزب الاستقلال بأغلبية الدوائر الـ13 المتنافس عليها بينه وبين حزب العدالة والتنمية في إطار الانتخابات الجزئية، التي جرت أمس الخميس، بجماعة أولاد برحيل إقليم تارودانت.

وباحتساب هذه نتائج أصبحت الخارطة السياسية للمجلس الجماعي لأولاد برحيل موزعة بين حزب الاستقلال بـ 13 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ 12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار بمقعدين حاسمين دخل المجلس.

مصادر استقلالية في جهة سوس ماسة قالت في تصريح لجريدة هسبريس إن "الخريطة السياسية في مجلس أولاد برحيل تعيش منذ تشكيل الأغلبية على صفيح ساخن؛ ما جعل الساكنة تطرح مشاكلها على مجلس مشلول وتائه، وهو ما يؤثر على إنجاز المشاريع التنموية في المنطقة".

جدير بالذكر أن هذه الانتخابات الجماعية الجزئية جرت بين حزبين متنافسين، هما حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، في غياب الأحزاب الأخرى، بعد استقالة 13 مستشارا قبل أسابيع احتجاجا على التدبير الانفرادي لرئيس المجلس المنتمي إلى "البيجيدي".