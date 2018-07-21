توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية،، وحارا نوعا ما بداخل المملكة.

وكالعادة، ستظهر بعض السحب الركامية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس، فيما سيلاحظ انتشار كتل ضبابية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية و بالجنوب الشرقي للبلاد، وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي و أحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي للمملكة وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون ما بين 20 و25 بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و31 درجة بالقرب من السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و37 درجة بكل من الريف والسايس، وسهول المحيط الأطلسي،وهضاب الفوسفاط ، وشمال المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بسهول تادلة، وتانسيفت، والرحابتمنة، وبالمنطقة الشرقية، والسهول الداخلية وداخل كل من منطقة سوس والشياظمة، وبالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، و ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا بباقي السواحل ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان مابين رأس سيم وسيدي إيفني.