هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس ـ و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وسوس والمنطقة الشرقية ونسبيا حارا داخل البلاد.

وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستهم سحب كثيفة خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات مطرية رعدية ومحلية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وقليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و33 درجة بالقرب من السواحل وبالمرتفعات، وما بين 32 و37 درجة بكل من الريف والسايس وداخل الغرب وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية وداخل الشياظمة والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بسهول تادلة وتانسفيت والرحامنة والمنطقة الشرقية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية. وما بين 43 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا بباقي السواحل.