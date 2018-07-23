"قادمون وقادرون" تؤسس مكتبا إقليميا بشفشاون

هسبريس من الرباط

عقدت حركة قادمون وقادرون جمعا عاما تأسيسيا بأحد فنادق مدينة شفشاون، تكلّل بتشكيل مكتب إقليمي "شفشاون المستقبل"، بهدف "المساهمة في تدعيم حضور المجتمع المدني بإقليم شفشاون، وعيا بأهمية تأسيس حركة مدنية منخرطة في قضايا ساكنة الإقليم"، حسب بلاغ الحركة.

وأشارت حركة قادمون وقادرون-"شفشاون المستقبل"، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "ممثلين عن الهيئة التأسيسية، وعلى رأسهم مصطفى المريزق، سهروا على تنظيم وتسيير أشغال الجمع العام، بحضور أعضاء من الهيئة الاستشارية وفاعلين مدنيين وحقوقيين عن المجتمع الشفشاوني".

وبعد نقاش عام، يضيف البلاغ، "تم توضيح الخطوط التوجيهية العريضة لعمل الحركة على الصعيدين الوطني والمحلي، واستعراض مجموعة من القضايا والتساؤلات التي تهم إقليم شفشاون وساكنها عموما، جرى انتخاب المكتب الإقليمي لحركة قادمون وقادرون "شفشاون المستقبل"".

وذكر بلاغ الحركة أن يونس البقالي انتُخب رئيسا للمكتب، ينوب عنه كل من سميرة بوراس وبلال لمراوي ومحمد البوقديدي، كما انتُخب ياسين أغلالو كاتبا وينوب عنه يوسف سليمان، فيما عادت أمانة المال إلى عادل زروق ينوب عنه يحيى عياد، مع انتخاب 9 مستشارين وهم خالد العمراني وحسن العافية وأسماء البوقديدي ومراد حاصول وعبد السلام بوعسل وعبد الوارث الشنتوف ومنى المسطاسي ومحمد نجيب المصباحي وصهيب مهدي.