طلبة "ماستر الصحافة" يحتفلون بتخرجهم في مكناس

ياسين أوشن

بمجرد استيفاء جميع الوحدات الدراسية ومناقشة البحوث الجامعية؛ نظم طلبة ماستر "الصحافة المكتوبة" بجامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حفل التخرج احتفالا بتخرجهم وحصولهم على دبلوماتهم.

وحضر حفل التخرج كل من منسق الماستر وأستاذ بشعبة اللغة العربية حسن مخافي، علاوة على أساتذة وأعضاء لجنة الماستر، كل من زكرياء أرسلان ونادية العشيري، وأساتذة آخرين أسهموا بتدريس إحدى مواد الماستر، مع إلقاء الطلبة كلمة لهم بمناسبة تخرجهم بحضور عوائلهم.

وفي هذا الإطار، قال ياسر العثماني، أحد الطلبة المحتفى بهم، إن منسق الماستر أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن ماستر الصحافة يفتح آفاقا رحبة لمن يرغبون في سبر أغوار "صاحبة الجلالة"، مشيرا إلى أن الماستر يتيح فرص الشغل في ميدان الصحافة، في إشارة إلى الطلبة خريجي السنوات الماضية من الماستر ذاته، شاكرا الطلبة المحتفى بهم على تنظيمهم الحفل بمبادرة منهم، ومتمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

ومن جهته، عبر زكرياء أرسلان، أستاذ في الماستر عينه، عن سعادته بطلبته، إذ كتب تدوينة على صفحته بالفايسبوك جاء فيها: "لحظات جميلة من فرحة عارمة في ميلاد سعيد بمناسبة تخرج طلبتي من ماستر "الصحافة المكتوبة" ألف مبروك".

وانتشرت صور حفل التخرج على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مرفقة بتعليقات، تعبيرا من الطلبة عن فرحة التخرج، آملين أن يكون حصولهم على الدبلوم فأل خير للالتحاق بمنبر من المنابر الإعلامية المغربية، الإلكترونية منها والورقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ماستر الصحافة المكتوبة فتح أبوابه سنة 2012 للطلبة الذين تحدوهم رغبة التوغل في "مهنة المتاعب"، والحاصلين على الإجازة في مواد اللغة العربية وآدابها (آداب ولسانيات)، إلى جانب علم الاجتماع، ناهيك عن شعبة القانون، لتنضاف فيما بعد شعبة علوم الإعلام والاتصال، وأن فوج 2018 هو أول من احتفى بحفل التخرج من الماستر الخميس الماضي.