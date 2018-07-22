ندوة دولية بالعيون حول إدماج المهاجرين واللاجئين

هسبريس من العيون

نظّمت العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية، أمس السبت بمقر قصر المؤتمرات بالعيون، ندوة دولية في موضوع "دور المجتمع المدني في إدماج المهاجرين".

وحسب بلاغ للعصبة، فإن هذا اللقاء الدولي يأتي في سياق المساهمة في تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة من جهة ومن جهة ثانية إغناء النقاش وبحث سبل إدماج المهاجرين بالمغرب، انطلاقا من تجربة العصبة المغربية التي تجمعها اتفاقية شراكة وطنية برسم (2017–2018) مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لتعليم اللغات والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب .

الندوة، التي عرفت مشاركة عدد مهم من الخبراء الدوليين من إفريقيا وأروبا بالإضافة إلى باحثين في مجالات التربية والهجرة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية والفاعلة في مجال الهجرة، ناقشت أهداف المنتدى العالمي للهجرة والإستراتيجية الوطنية للهجرة بالمغرب وأدوار المجتمع المدني في تفعيل هذه الإستراتيجية بالإضافة إلى تجربة العصبة المغربية في إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي.

وخلصت الندوة إلى توصيات تهم تيسير إدماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل، احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وترسيخا لبنائه الديمقراطي.

وانتهت الندوة بإصدار إعلان العيون للاندماج التربوي والثقافي للمهاجرين، الذي أكد على الوفاء بالتزامات الإستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وعلى وضع مذكرة حوار مدني حول الحق في الهجرة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي والإفريقي والوطني من خلال التوعية والترافع والتشبيك وإطلاق مخططات ترابية وطنيا وإقليميا في إطار اللامركزية وعن طريق خلق شبكات وأنسجة وطنية وجهوية وإقليمية لإدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وعلى الدفع بالمجتمع المدني حول التمكين الحقيقي من الآليات والوسائل الضرورية للقيام بدوره في مجال البحث والتقصي والرصد والتتبع والتأطير للمهاجرين واللاجئين والمساهمة في إدماجهم بشكل يضمن حقوقهم وكرامتهم ومساهمتهم الفعالة في التنمية الشاملة.

كما أكدت فعاليات الندوة على اعتماد النسيج الجمعوي المغربي إطارا أساسيا لإدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وعلى جعل المنتدى العالمي للهجرة المزمع تنظيمه بمراكش قاطرة للتنزيل السليم للسياسات الدولية في مجال الهجرة.