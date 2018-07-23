توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حارا إلى حار بالمنطقة الشرقية والشياضمة وسوس والسهول الغربية للأطلس.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما، وكتل ضبابية محلية بالسواحل، فيما ستظهر سحب ركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس، من المحتمل أن تصل إلى جنوب شرق البلاد.

وسيكون الطقس مستقرا بجل جهات البلاد مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و21 درجة بالسواحل وبالمرتفعات وبالسهول الأطلسية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 30 و35 درجة بكل من الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية، والسهول الشمالية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 41 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الجرف وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.