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خدمات طبية تصل طلبة مدارس عتيقة باشتوكة

خدمات طبية تصل طلبة مدارس عتيقة باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 05:45

استفاد حوالي 500 من طلبة المدارس العتيقة والقيّمين الدينيّين من أئمة ومؤذنين ومرشدين بالمنطقة السهلية لإقليم اشتوكة آيت باها، الأحد، من خدمات قافلة طبية متعدّدة التخصصات، شملت تقديم فحوصات في تخصصات الجهاز التنفسي وطب العيون وطب الأسنان والطب العام والمسالك البولية وضغط الدم والسكري والجلد بالإضافة إلى أدوية مجانية.

برنامج التدخل التطوعي، المستهدِف لفئة طلبة العلم وفقهاء وأئمة ومؤذنين ومرشدين بكل من المدارس العلمية العتيقة أوخريب ببلفاع ومدرسة علال وآيا إعزى بآيت اعميرة والمدرسة العتيقة سيدي امحند الشيشاوي بجماعة إنشادن، شمل تنظيم ورشات في الإسعافات الأولية والبستنة، بالإضافة إلى مسابقة في تجويد القرآن الكريم، توّجت بجوائز عبارة عن عمرة للفائزين الثلاثة الأوائل.

أحمد لشطان، رئيس جمعية الوفاء لمساعدي الصيادلة بولاية أكادير، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن الحملة الطبية تأتي في إطار العناية التي يوليها أهالي هذه المناطق للمدارس العلمية العتيقة، والتي حملت مشعل العلم منذ القرن العاشر الهجري، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة، وتصون أمنهم الروحي. كما أن هذه النسخة أطرها حوالي 50 إطارا من الجمعيات المشاركة، واختتمت بحفل تكريمي للمستفيدين.

يذكر أن هذه المبادرة الإنسانية، التي استضافتها إحدى الضيعات الفلاحية النموذجية بتراب الجماعة الترابية آيت اعميرة، نظمتها جمعية الخير تدوارت أزكاو بدوار تن عدّي بشراكة مع كل من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية الوفاء لمساعدي الصيادلة بولاية أكادير وجمعية الأنامل المبدعة للتنمية والتضامن وجمعية مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية بدوار تلعينت بأمسكرود وجمعية رياض سوس للتنمية.

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