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كُتّاب وآراء
مجلس البيضاء يطلق تعويضات ساكنة "سنطرال"
يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء إلى الإفراج عن التعويضات الخاصة بسكان "كاريان سنطرال" الشهير لتسهيل ولوجهم إلى السكن.
وقرر مجلس المدينة الإفراج عن هذه التعويضات في دورة يوليوز الأسبوع المقبل، بعد تأخير دام أزيد من سنة ونصف. إذ برمج رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العماري، نقطة تتعلق بصرف جزء من الميزانية لسكان "كاريان سنطرال" بالحي المحمدي لمساعدتهم على الولوج إلى السكن.
وكان عدد من سكان "الكاريان" الشهير قد وجدوا صعوبة في الولوج إلى السكن، إثر هدم السلطات "براريكهم".
وسبق لعدد من المستشارين الجماعيين بمجلس الدار البيضاء، خاصة مستشاري مقاطعة عين السبع التي يوجد بها "الكاريان" المذكور، أن طالبوا بضرورة منح الساكنة تعويضات مالية.
وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء قد أجل هذه النقطة، التي يطالب بها سكان "الكاريان"، رغم إلحاح مستشارين جماعيين في دورات سابقة.
وعملت السلطات بالحي المحمدي عين السبع، في مارس 2016 على هدم آخر "براكة" بـ"كاريان سنطرال"، الذي يعد أشهر تجمع صفيحي بالمغرب.
وكان "الكاريان" يضم ما يقارب 5 آلاف "براكة" تقطنها 7 آلاف أسرة، استفادت من شقق أو بقع أرضية لكل مستفيديْن اثنين.