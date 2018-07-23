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الرئيسية | جهات | مجلس البيضاء يطلق تعويضات ساكنة "سنطرال"

مجلس البيضاء يطلق تعويضات ساكنة "سنطرال"

مجلس البيضاء يطلق تعويضات ساكنة "سنطرال"
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:14

يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء إلى الإفراج عن التعويضات الخاصة بسكان "كاريان سنطرال" الشهير لتسهيل ولوجهم إلى السكن.

وقرر مجلس المدينة الإفراج عن هذه التعويضات في دورة يوليوز الأسبوع المقبل، بعد تأخير دام أزيد من سنة ونصف. إذ برمج رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العماري، نقطة تتعلق بصرف جزء من الميزانية لسكان "كاريان سنطرال" بالحي المحمدي لمساعدتهم على الولوج إلى السكن.

وكان عدد من سكان "الكاريان" الشهير قد وجدوا صعوبة في الولوج إلى السكن، إثر هدم السلطات "براريكهم".

وسبق لعدد من المستشارين الجماعيين بمجلس الدار البيضاء، خاصة مستشاري مقاطعة عين السبع التي يوجد بها "الكاريان" المذكور، أن طالبوا بضرورة منح الساكنة تعويضات مالية.

وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء قد أجل هذه النقطة، التي يطالب بها سكان "الكاريان"، رغم إلحاح مستشارين جماعيين في دورات سابقة.

وعملت السلطات بالحي المحمدي عين السبع، في مارس 2016 على هدم آخر "براكة" بـ"كاريان سنطرال"، الذي يعد أشهر تجمع صفيحي بالمغرب.

وكان "الكاريان" يضم ما يقارب 5 آلاف "براكة" تقطنها 7 آلاف أسرة، استفادت من شقق أو بقع أرضية لكل مستفيديْن اثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد زين العابدين الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:57
عندما يتعلق الأمر بالضعفاء والمعدومين نماطل في إعطائهم لحقوقهم وأما الملهوطين من نواب البرلمان نخاف عليهم يباتو بلا عشا.حقا هذه دولة قاسية جدا ومنجم كبير لإنتاج البؤس.
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