إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نجح فريق طبي بمستشفى الرازي، التابع للمركز الجامعي محمد السادس في إجراء عملية جراحية دقيقة أعاد فيها زرع يد شبه مبتورة لشاب في مقتبل العمر من مدينة أسفي.

وحسب مصدر طبي شارك في هذه العملية، فقد أشرف عليها فريق طبي يتكون من أمين العبدلاوي، والحسين الزيم، وياسين الماحي، وحليم السعدي، رئيس قسم جراحة العظام، والممرض كمال يوسف، مضيفا أن "هذه المجموعة الطبية أدارت عملية إعادة الزرع للمريض، الذي وصل المستشفى الجامعي في حالة حرجة، وتمكنت، بعد تسع ساعات، من رتق الشرايين وخياطة أعصاب وعضلات اليد".

وبعد هذه العملية أظهر الفحص، الذي خضعت له يد المريض، أن الأوعية والشرايين والعروق التأمت. وسيخضع المريض لحصص من المراقبة العلاجية والتدريبات، في الوقت الذي أوضح المصدر ذاته أن النتائج النهائية لهذه العملية الجراحية لن يتم التعرف عليها إلا بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر.