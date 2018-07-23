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الرئيسية | جهات | إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش

إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش

إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:40

نجح فريق طبي بمستشفى الرازي، التابع للمركز الجامعي محمد السادس في إجراء عملية جراحية دقيقة أعاد فيها زرع يد شبه مبتورة لشاب في مقتبل العمر من مدينة أسفي.

وحسب مصدر طبي شارك في هذه العملية، فقد أشرف عليها فريق طبي يتكون من أمين العبدلاوي، والحسين الزيم، وياسين الماحي، وحليم السعدي، رئيس قسم جراحة العظام، والممرض كمال يوسف، مضيفا أن "هذه المجموعة الطبية أدارت عملية إعادة الزرع للمريض، الذي وصل المستشفى الجامعي في حالة حرجة، وتمكنت، بعد تسع ساعات، من رتق الشرايين وخياطة أعصاب وعضلات اليد".

وبعد هذه العملية أظهر الفحص، الذي خضعت له يد المريض، أن الأوعية والشرايين والعروق التأمت. وسيخضع المريض لحصص من المراقبة العلاجية والتدريبات، في الوقت الذي أوضح المصدر ذاته أن النتائج النهائية لهذه العملية الجراحية لن يتم التعرف عليها إلا بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحمد لله الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:53
الحمد لله الاطباء ديالنا الحمد لله فيهم ولاد الناس لبغاو الخير لهاذ لبلاد وفيهم السماسرية لي تتمشي دوز عندو فمستشفى حكومي واصيفطك هو لكلينك والطامة الكبرى أنه هو لي غاتلقاه طبيب تما . فهم تسطا
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18
2 - Abdennby Bousetta الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:54
نرجو منكم التطرق الى احدث تطورات العلاج بالخلايا الجدعية لمرضى السكري وكذالك تدبيس المعدة...وشكرا لكم.
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9
3 - قنديشا الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:05
العلم فعلا نور الجهل ليس فقط عار و لكنه عتمة و ظلمة ناس تزرع الايادي بتواضع و ناس تقطعها وتفتخر عجيبة يا دنيا
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17
4 - السوسي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:14
تحية كبيرة للفريق الطبي .ومزيدا من النجاح و التألق

بسم الله الرحمان مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
صدق الله العظيم
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5 - ادريس الوردي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:26
بلادنا تعج والحمد لله بمختلف المواهب في جلٌ الميادين.فلننضر دائما الى نصف الكأس المليانة.ولنأمل خيرا .ولنتق في مؤهلات اطرنا المغربية فاليوم احسن بالف مرة من البارخة وتحية صادقة من القلب الى ملائكة الرحمة المخلصين لقسم المهنة.
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5
6 - المساوي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:27
السلام عليكم شكرا خبر مفرح نتمنى مزيدا من الاجتهاد هكذا وباءن الله وقوتة نريد الإطمئنان على مرضنا فمزيدا من الإجتهاد شكرا.
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7 - salim الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:55
bravo au troisième commentaire j'ai rien à dire kendicha bravo vous avez tous dit
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