نقابتان تعليميتان: اختلال مديرية التعليم بالرحامنة

هسبريس من الدار البيضاء

هاجمت نقابتان تعليميتان، تابعتان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، المديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، بناء على النتائج التي تم تحقيقها برسم الموسم الدراسي 2017/2018.

واتهمت النقابتان المديرية الإقليمية بالرحامنة بـ"التدبير الانفرادي"، وأكدتا في بيان مشترك لهما أن الشأن التربوي بالإقليم "عرف تدبيرا انفراديا، وإقصاء ممنهجا ومقصودا للشركاء الاجتماعيين، متمثلا في إخفاء المعلومة وعدم الإفصاح عن المعطيات التي جرت العادة بتقاسمها مع النقابات بداية كل موسم من أجل بناء الثقة والاشتغال في جو من الشفافية يقطع مع ممارسات مسيئة لحقل التربية".

وأوضحت النقابتان في بيان لهما توصلت به هسبريس، أنهما "سجلتا، في سابقة من نوعها، انقضاء موسم كامل دون تفعيل أي من مخرجات اجتماعات اللجنة الإقليمية المشتركة على قلتها حتى في أبسط نقطها كالسبورة النقابية، فما بالك بتقاسم المعطيات إذا تعلق الأمر بالصفقات وميزانية تسيير المديرية والسكنيات المحتلة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية".

وسجلت الهيئتان مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تزيد المشهد تراجعا واحتقانا، بحسبها دائما، المتمثلة في "سوء تدبير مرفق المديرية الإقليمية لوجستيكيا وبشريا مما يحول دون أداء مهامه في التواصل مع الشغيلة والمرتفقين"، و"ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القروي، وتحديدا في صفوف الفتيات"، إلى جانب "ضعف تغطية برنامج التعليم الأولي للإقليم باعتباره إحدى رافعات إصلاح التعليم ومدخلا من مداخل تكافؤ الفرص الذي تركز عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح".

وأضاف المصدر نفسه أن عددا من المقاولين الشباب بالإقليم "احتجوا بدعوى إقصائهم من الصفقات وسندات الطلب، في مقابل استفادة دائمة لمقاولات محددة بمؤسسات مختلفة، من ضمنها مديرية التعليم".

وطالبت النقابتان الجهات المسؤولية، كل من موقعه، بـ"العمل على مراقبة حسن سير العمل بمؤسسة المديرية الإقليمية للتعليم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستخفاف بمصالح الشغيلة التعليمية وباقي المرتفقين"، و"تقديم إجراءات عملية وملموسة لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، وتحسين العرض في مجال التعليم الأولي في أفق تعميمه".

كما دعتا إلى "إعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص من أجل منافسة شريفة في ما يخص الصفقات العمومية وسندات الطلب، وإخضاع هذه العمليات للمراقبة القانونية الجاري بها العمل من أجل قطع الطريق عن كل إمكانية لاستفادة بعض المقربين من الإدارة وأقارب الموظفين خارج المساطر المعمول بها"، مع "تقديم التوضيحات الموضوعية اللازمة في كيفية استفادة مدارس بالعالم القروي دون غيرها من برامج الربط بالماء والكهرباء".