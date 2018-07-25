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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار، بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية، والشياظمة، وسوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس.
وسيلاحظ خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة يكتل ضبابية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية.
وسيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات المملكة، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و33 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجة الحرارة العليا، ما بين 25 و30 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 29 و34 درجة بكل من الأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والشياظمة،وسوس، وجنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.