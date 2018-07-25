شفشاون قبلة لممارسي وهواة رياضة الشطرنج

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

انطلق بمركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة مهرجان شفشاون الدولي للشطرنج، في دورته السابعة عشرة المستمرة إلى غاية الأحد المقبل.

المهرجان الذي تنظمه جمعية ألوان فنية، منذ سنة 1983، تحول بالتدرج إلى أبرز الملتقيات الشطرنجية على الصعيدين العربي والإفريقي.

وقال محمد مبارك ريان، رئيس الجمعية ومدير المهرجان، إن هذه السنة عرفت تحقيق رقم قياسي عبر مشاركة 280 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى 12 دولة: المغرب ، فرنسا ، إسبانيا ، مصر ، البرتغال ، هولندا ، الجزائر ، روسيا ، كوبا ، صيربيا ، سويسرا وبريطانيا.

وتتطلع الجمعية المنظمة، من خلال هذه الدورة، إلى تسجيل رقم قياسي أفريقي جديد، حيث سيواجه بطل إفريقيا السابق هشام عبد الرحمان 70 لاعبا في آن واحد، فضلا عن تنظيم ماراثون في اللعب الخاطف في 13 جولة بالساحة الكبرى.

وزاد مبارك ريان: " نوعية المشاركين عرفت حضور ستة أساتذة دوليين كبار ، يتقدمهم الهولندي سيرجي تيفياكوف بطل العالم السابق للشباب أقل من 18 سنة وبطل هولندا لهذه السنة وحوالي 10 لاعبين من أصحاب الألقاب الدولية وطاقم تحكيم دولي وفدرالي ومحلي من المغرب.. بالإضافة إلى أن المهرجان سيعرف تنظيم أنشطة متنوعة، ومن أهمها المباراة الآنية الجماعية بساحة وطاء الحمام، كما أن الفعاليات المشاركة بالمهرجان تمثل جميع الأعمار والمستويات ، من سن 7 سنوات إلى 77 سنة ".

جدير بالذكر أن جمعية ألوان فنية تحتفظ برقم قياسي وطني من حيث الألقاب، إذ حصلت على ستة ألقاب متتالية في بطولة المغرب للأندية (القسم الأول) ولقبين في كأس العرش والعديد من الألقاب الفردية، بالموازاة مع ذلك فللجمعية الفضل في تحويل مدينة شفشاون إلى واجهة شطرنجية مغربية ودولية بامتياز.