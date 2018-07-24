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الرئيسية | جهات | فاعلون يتدارسون بمراكش تنمية التكتلات السياحية

فاعلون يتدارسون بمراكش تنمية التكتلات السياحية

فاعلون يتدارسون بمراكش تنمية التكتلات السياحية
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 19:05

ترأس محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بمراكش، ورشة لدراسة تنمية التكتلات السياحية، بحضور آلان دوبيراس رئيس قسم التنمية الجهوية والسياحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE.

وأكد المسؤول الحكومي، في كلمته بالمناسبة، "وجود انتعاشة مهمة يعيشها القطاع السياحي، خصوصا بمدينة مراكش"، وأبرز أن "المغرب يعمل على تطوير القطاع من خلال شراكاته مع عدد مهم من الدول الأوروبية".

وأوضح ساجد أنه "من بين المشاريع التي تم العمل عليها هو تنمية المنتوج السياحي بجهة مراكش آسفي، على اعتبارها أولى الوجهات السياحية للمملكة"، مضيفا بالقول "لا بد من وصول المكون السياحي بجميع روافده إلى جميع الأقاليم، وأخص بالذكر شيشاوة والصويرة والحوز، لكونها من الأقاليم التي تلعب دورا محوريا في التنمية السياحية وتطويرها على جميع المستويات".

وأبرز وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي "أهمية التفكير في خلق آلية لتنزيل خلاصات هذه الورشة، على أن يتم تنزيلها على جميع الأقاليم والجهات، وكذا خلق تشارك بين قطاعات مختلفة، كالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لتتماشى مع الرؤية السياحية".

وجاء في كلمة محمد ساجد أن "الورشة ستنتهي بخلاصات، وسيتم اعتمادها في مختلف جهات وأقاليم المملكة"، مضيفا أنه "من أجل إنجاح هذه العملية يبقى من الضروري مواكبة البحث العلمي في الجامعة لهذا المشروع".

جدير بالذكر أن ورشة تنمية التكتلات السياحية تهدف إلى مواكبة مجموعة من القطاعات كالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل خلق منتوج سياحي متكامل يسهم في استقطاب المزيد من السياح والاستثمارات السياحية.

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