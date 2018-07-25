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الرئيسية | جهات | والي مراكش يقوم بزيارة ميدانية إلى غابة الشباب

والي مراكش يقوم بزيارة ميدانية إلى غابة الشباب

والي مراكش يقوم بزيارة ميدانية إلى غابة الشباب
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 05:20

قام محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، بزيارة ميدانية إلى مشروع تأهيل غابة الشباب التي تشكل تراثا إيكولوجيا ومتنفسا طبيعيا بـ"المدينة الحمراء"، الذي خصص له غلاف مالي تقدر تكلفته الإجمالية بـ165 مليون درهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار إشراف الوالي صبري على لجنة القيادة لمشاريع برنامج الحاضرة المتجددة، ومن أجل الوقوف على مستوى تقدم الأشغال بمختلف الأوراش في طور الإنجاز لهذا المشروع الذي يضم شطرين؛ أولهما يدخل في إطار اتفاقية بين مؤسسة محمد السادس، ومجلس الجماعة الترابية لعاصمة النخيل، وولاية جهة مراكش أسفي، والمديرية العامة للجماعات، ومديرية الأملاك الخاصة للدولة.

والشطر الثاني من هذا المشروع تسهر على تنفيذه جماعة مراكش من أجل تمكين الساكنة من ولوج التجهيزات الرياضية، وللحفاظ على أشجار الزيتون المتوفرة، وإحداث فضاءات بيداغوجية وتربوية، وتهييئ مسلك للدراجات وآخر للركض داخل الغابة، وفضاءات للعب، وكراس عمومية، إلى جانب فضاء للنزهة، وساحة نافورات، وحديقة النباتات الشوكية، ومدرج أخضر، وتأهيل مسالك العدو الريفي وحدائق موضوعاتية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى خلق فضاءات للتنزه، مع تجهيزها بخدمة "الويفي" والألعاب وملاعب للشباب، وسيعتمد الطاقة الشمسية من أجل السقي والإنارة العمومية.

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