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كُتّاب وآراء
البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
يبدو أن المشاكل التي يعرفها حي درب الكبير بمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، والفوضى التي يتخبط فيها منذ أزيد من عقدين من الزمن، زيادة على انتشار المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء، وما أعقب ذلك من أحداث ومواجهات، عجلت بإطلاق برامج لتأهيل المنطقة التي توجد بها أكبر محطة طرقية بالمغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يقوم المجلس الجماعي للدار البيضاء بتهيئة وإنجاز ملعب "أولاد زيان" بمنطقة درب الكبير، الممول من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو بنية رياضية مجاورة للملعب، الذي ذاع صيته عالميا بسبب المواجهات التي اندلعت بين مهاجرين أفارقة وبيضاويين.
ويتضح من خلال هذه الخطوة أن السلطات بالعاصمة الاقتصادية تبحث إمكانية محاصرة انتشار المهاجرين الأفارقة، خاصة أنها قامت بتقسيم جزء من الملعب في انتظار تهيئته بالكامل.
كما سيعمل المجلس الجماعي على إنجاز المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بدرب الكبير، الذي ستموله اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
ويعرف هذا الحي العريق بالمدينة إهمالا كبيرا من طرف السلطات، إلا أن المواجهات التي شهدها، مؤخرا، بين مواطنين ومهاجرين متحدرين من دول جنوب الصحراء، والتي تسببت في حريق بحديقة توجد به، دفعت إلى التعجيل بالقيام بإصلاحات عديدة.
وسارعت السلطات بعد هذه الأحداث إلى إزالة الحديقة، التي كان يستغلها المهاجرون للمبيت بها. كما تمت تهيئة شارع المحطة المعروف لدى البيضاويين بـ"لاكروى"، الأمر الذي جعل ساكنة المنطقة تتنفس الصعداء.
ويوجد بدرب الكبير عشرات المهاجرين غير الشرعيين، المتحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث ينتشرون بشكل جماعي على طول شارع المحطة، ويمتهنون التسول أمام إشارات المرور.
وسبق لسكان الحي، خاصة أصحاب العمارات، أن عبروا عن غضبهم من عدم تحرك السلطات لوقف استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة، وطالبوها بتسوية وضعيتهم ومنحهم حقوقهم، تفاديا لوقوع كوارث في المنطقة، في ظل تزايد عددهم بشكل لافت للانتباه، إذ أضحوا يحتلون ملعب "أولاد زيان"، متخذين منه "مخيما" رسميا.
وكان درب الكبير قد شهد مواجهات بين بعض المواطنين المغاربة والمهاجرين الأفارقة، مما تسبب في إضرام النيران بالحديقة القريبة من محطة "أولاد زيان". فيما شهد الملعب الذي يعيش فيه هؤلاء المهاجرون انفجار قنينات للغاز تسببت في حريق كبير أتى على مختلف الخيام التي يبيتون فيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
تخيلوا معي ان افارقة سيبيعون المخدرات بالبيضاء لمدة 20 سنة و لا يلقي عليهم القبض، ما معناه،متل مغاربة ايطاليا،،،
تاكدوا ان من بين هده الافارقة سيعمل مع المغرب مترجمون و جواسيس و مخبرين لصالح السلطة متل ايطاليا....
يا ايها المغاربة المهاجرون الافارقة بشر ضائعون في بلدانهم،تعاملوا معهم بالحسني من الافضل.
من هنا ستزداد الجريمة و التسول و المتجارة بالمخدرات ''ولكوم تو كازنغرا''
غير قادة على حماية الشعب
من الغير الشرعيين
هذا الجنس دخل بطريقة غر شرعية
ويعيش بطريقة غير شرعية
وليست لنا أي معاقدة مع دولهم لإستقبالهم
وليسوا لا جئين
ولا يريدهم أحد في المغرب وليست فيهم أي منفعة للوطن
يجب ترحيلهم فورا بدون نقاش و لا جدال
( دخلوا من أجل الدهاب إلى أوروبة فلم ينجحوا عليهم الرجوع إلى وطنهم بالقوة )
لا يقبلهم أحد في المغرب.
حل مشاكل المغاربة أبناء الوطن
فكيف سنضيف لنا مشاكل جنس إفريقي غريب علينا
الحل الوحيد هو جمعهم و إعادتهم إلى أوطانهم
جاؤو من أجل الدهاب إلى أوروبة
لم ينجحو ا في الذهاب إلى أوروبة
الحل الوحيد هو إرجاعهم وبطريقة حسنة معاصرة .
أنا كمغربي أبا عن جد ضد فكرة توطين الأفارقة السود
سيصبح عندنا مشكلا عويصا في المستقبل .
لا يصلحوا لنا يجب إرجاعهم كسلاء ويشتغلون في الممنوعات فقط