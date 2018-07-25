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ارتباك مباراة توظيف أستاذ جامعي يصل أمزازي

ارتباك مباراة توظيف أستاذ جامعي يصل أمزازي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 10:20

شكوى أثارتها مباراة توظيف أستاذ مساعد بالتعليم العالي بجامعة السلطان المولى سليمان، في بني ملال، وصلت مكتب وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بعد أن سجل يوسف مازي، وهو دكتور مرشح للوظيفة، طعنه في الإجراءات المرافقة لمباراة أستاذ مساعد بالتعليم العالي، دراسات إسلامية، تخصص علوم قرآنية، دورة 15 يونيو 2015، بكلية الآداب بجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال.

الوثيقة، التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، تشير إلى حدوث ارتباك رافق المباراة منذ أول إجراء، حيث تم الإعلان عن ثلاث لوائح للفرز الأولي، بثلاثة مواعيد للمقابلة الشفوية. كما أكدت حدوث اضطراب في نتائج الفرز، حيث أعلن عن ثلاث لوائح بها نفس الأسماء الثلاثة المرشحة للمقابلة الشفوية بترتيب مخالف.

وأضافت الشكاية أن أساتذة الشعبة سجلوا بدورهم طعنا في المباراة، مشيرة إلى أن أساتذة لجنة تقييم المتبارين لم يكن أحد فيهم من مدرسي التخصص، مما جعل المناقشة أثناء المقابلة تبتعد كثيرا عما تحتاجه الكلية من تخصص، وأعلنت شغور منصب فيه، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم رقم 1125.97.

واستغربت الشكاية من ضياع الملف العلمي الخاص بيوسف مازي، والمكون من خمس علب كرتونية، دون سائر ملفات المرشحين، رغم ادعاء أحد أعضاء اللجنة توفره على مكونات الملف، إلا أن المقابلة الشفوية، تضيف الشكاية، أثبتت العكس، مما اضطر المشتكي إلى إيداع ملف علمي جديد بمؤلف جديد ومقال ومشاركتين أزيحت في الفرز الثالث من المرتبة الثانية إلى الثالثة، مع العلم أن المرشحين الآخرين في المباراة شاركا بنفس ملفهما الأول الذي بني عليه الفرزان الأولان.

وأضافت الشكاية أن الممتحن تعرض لاتهامات تخرج عن الأدب، وصلت حد اتهامه بالتحايل وعدم الأمانة وقلة الصدق واللعب في التأليف، فضلا عن اتهامه بمخالفة القانون لإيداعه نسخ رسالة الدكتوراه بعنوان مخالف لعنوان الرسالة في الشهادة، رغم أن ما أودعه مطابق تماما لما هو بين يدي الأساتذة، على حد تعبير الشكاية.

وختم مازي شكايته برفض نتائج الامتحان قبل صدورها حتى لو كانت لصالحه، مطالبا بالتأسيس لصورة جميلة عن التعليم في المغرب، كدولة مؤسسات وحق وقانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Dr Abdelouarit الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:02
كل مباريات أساتذة التعليم العالي : المحسوبية والزبونية... بدون استثناء... من عبد الملك السعدي إلى ابن زهر...
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7
2 - ikbal الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:05
تخصص علوم قرآنية
science experimentale oui
science economique oui science psicologique oui
mais science qoranique ou tu ne peut meme pas dire que le ayat ou soura peut etre fausse ou sa ne marche pas avec la science ou ce n est pas logique
sa ne peut pas etre scientifique
le qoran et base sure la contradition par fois oui par fois no,c est l insertitude et l inconnu
un humain sa nature et l argile,pour quoi on ne voix plus un homme vien de l argile et le fituce et fabrique par les os et apres les musces ectle coran et un livre sperituelle ou la science n a rien a faire avec la speritualite
le qoran et base sure les histoires de juif et chretien,et apres des histoires de naoufel le pere de savoir du prophete qui save tout sure la religion d autre cevilisation,comme le prophete ete pauvre ignerant et il a la chance de ce marier avec kadija qui a fait de lui le premier khalifa ou roi et le premier prophete de l islam la nouvelle religion de dieu
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-5
3 - simo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:12
كيف العادة الزبونية والمحسوبية، يفعلون كل شيء لمخالفة القانون والمنافسة الشريفة بين المتبارين.
المغرب مازال يتخبط في الفساد بكل أنواعه وأشكاله وأصحابه وفي جميع هياكل الدولة للأسف الشديد.
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1
4 - zazi الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:25
هناك دكاترة ملفاتهم مهمة جدا وضعوا ملفاتهم لدى إدارة الجامعة في بني ملال في الوقت المحدد ولم يتم استدعاؤهم أصلا للحضور للمقابلة ولا حول ولا قوة إلا بالله....
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