ارتباك مباراة توظيف أستاذ جامعي يصل أمزازي

هسبريس من الرباط

شكوى أثارتها مباراة توظيف أستاذ مساعد بالتعليم العالي بجامعة السلطان المولى سليمان، في بني ملال، وصلت مكتب وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بعد أن سجل يوسف مازي، وهو دكتور مرشح للوظيفة، طعنه في الإجراءات المرافقة لمباراة أستاذ مساعد بالتعليم العالي، دراسات إسلامية، تخصص علوم قرآنية، دورة 15 يونيو 2015، بكلية الآداب بجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال.

الوثيقة، التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، تشير إلى حدوث ارتباك رافق المباراة منذ أول إجراء، حيث تم الإعلان عن ثلاث لوائح للفرز الأولي، بثلاثة مواعيد للمقابلة الشفوية. كما أكدت حدوث اضطراب في نتائج الفرز، حيث أعلن عن ثلاث لوائح بها نفس الأسماء الثلاثة المرشحة للمقابلة الشفوية بترتيب مخالف.

وأضافت الشكاية أن أساتذة الشعبة سجلوا بدورهم طعنا في المباراة، مشيرة إلى أن أساتذة لجنة تقييم المتبارين لم يكن أحد فيهم من مدرسي التخصص، مما جعل المناقشة أثناء المقابلة تبتعد كثيرا عما تحتاجه الكلية من تخصص، وأعلنت شغور منصب فيه، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم رقم 1125.97.

واستغربت الشكاية من ضياع الملف العلمي الخاص بيوسف مازي، والمكون من خمس علب كرتونية، دون سائر ملفات المرشحين، رغم ادعاء أحد أعضاء اللجنة توفره على مكونات الملف، إلا أن المقابلة الشفوية، تضيف الشكاية، أثبتت العكس، مما اضطر المشتكي إلى إيداع ملف علمي جديد بمؤلف جديد ومقال ومشاركتين أزيحت في الفرز الثالث من المرتبة الثانية إلى الثالثة، مع العلم أن المرشحين الآخرين في المباراة شاركا بنفس ملفهما الأول الذي بني عليه الفرزان الأولان.

وأضافت الشكاية أن الممتحن تعرض لاتهامات تخرج عن الأدب، وصلت حد اتهامه بالتحايل وعدم الأمانة وقلة الصدق واللعب في التأليف، فضلا عن اتهامه بمخالفة القانون لإيداعه نسخ رسالة الدكتوراه بعنوان مخالف لعنوان الرسالة في الشهادة، رغم أن ما أودعه مطابق تماما لما هو بين يدي الأساتذة، على حد تعبير الشكاية.

وختم مازي شكايته برفض نتائج الامتحان قبل صدورها حتى لو كانت لصالحه، مطالبا بالتأسيس لصورة جميلة عن التعليم في المغرب، كدولة مؤسسات وحق وقانون.