توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس حارا إلى جد حار، بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية والسايس والشياظمة وسوس والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وسيلاحظن خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة يكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الاطلسي، وستظهر سحب ركامية ابتداء من الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس، كما ستنزل أمطار جد خفيفة فوق بعض السواحل الوسطى وذلك خلال الليل والصباح، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق المملكة.

وسيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات المملكة، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة إلى أحيانا قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقين ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، وولماس والشياضمة وسوس وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 42 و47 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياضمة وسوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 42 و48 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.