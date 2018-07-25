الدار البيضاء تؤسس شركة لجمع الجبايات في المدينة

هسبريس- عبد الإله شبل

أعلن مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تأسيس شركة للتنمية المحلية تحمل اسم "الدار البيضاء موارد"، والتي سيعهد لها جمع الجبايات الخاصة بالمدينة.

وصوّت أعضاء المجلس الجماعي، في دورة استثنائية، بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 76 مستشارا جماعيا، على تأسيس الشركة المذكورة.

كما جرى التصويت خلال هذه الجلسة على الوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء موارد" والمساهمة في رأس مالها، حيث ستسهم الجماعة الحضرية بـ90 في المائة، والعمالة بـ9 في المائة، ثم الولاية بواحد في المائة.

وفي الوقت الذي طالب فيه فريق الأصالة والمعاصرة المصطف في المعارضة، على لسان البرلماني ونائب العمدة السابق أحمد بريجة، بتأجيل التصويت إلى غاية توفر الشروط، خاصة أن بعض شركات التنمية المحلية أبانت عن فشلها بحسبه، أكد عمدة المدينة أن كل الشروط تم استيفاؤها.

من جهته، دافع حزب العدالة والتنمية، على لسان رئيس فريقه بالمجلس الجماعي لـ"العاصمة الاقتصادية"، عن إنشاء الشركة المذكورة، حيث أكد أن "الدار البيضاء في حاجة إليها، خاصة بعد موافقة وزارتَي الداخلية والمالية على ذلك".

ويبدو أن مجلس الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بإقدامه على هذه الخطوة، حسب بعض الأعضاء، "يسير شيئا فشيئا للتخلي عن تدبير الشأن العام وترك الأمور بيد شركات التنمية المحلية."

ويرى عدد من المتتبعين أن شركات التنمية المحلية سحبت البساط من تحت مدبري الشأن العام، مؤكدين أن خلق شركة "الدار البيضاء موارد" يكشف أن المسيرين يفتقرون للقدرة على التدبير المالي للجماعة.

وتأتي هذه الخطوة، المتمثلة في تأسيس شركة لتنمية الموارد المالية، بعد الفشل الذريع الذي رافق هذه التجربة وأثر على نسبة المداخيل، إذ تم الفشل في زيادة المداخيل بنسبة 73٪ بحلول عام 2022 مقارنة بالعام 2015، وخفض نفقات التسيير بنسبة 5٪ وزيادة ميزانية الاستثمار بنسبة 20٪.

وأكد أعضاء بالمجلس أن هذه الشركة ستواجه المشاكل ذاتها التي تواجهها شركات التنمية المحلية الأخرى التي جرى إنشاؤها منذ عام 2008، من خلال عدم توافق بين مهمتها لتطوير الإيرادات وأهدافها التجارية.