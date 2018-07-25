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الدار البيضاء تؤسس شركة لجمع الجبايات في المدينة

الدار البيضاء تؤسس شركة لجمع الجبايات في المدينة
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:05

أعلن مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تأسيس شركة للتنمية المحلية تحمل اسم "الدار البيضاء موارد"، والتي سيعهد لها جمع الجبايات الخاصة بالمدينة.

وصوّت أعضاء المجلس الجماعي، في دورة استثنائية، بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 76 مستشارا جماعيا، على تأسيس الشركة المذكورة.

كما جرى التصويت خلال هذه الجلسة على الوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء موارد" والمساهمة في رأس مالها، حيث ستسهم الجماعة الحضرية بـ90 في المائة، والعمالة بـ9 في المائة، ثم الولاية بواحد في المائة.

وفي الوقت الذي طالب فيه فريق الأصالة والمعاصرة المصطف في المعارضة، على لسان البرلماني ونائب العمدة السابق أحمد بريجة، بتأجيل التصويت إلى غاية توفر الشروط، خاصة أن بعض شركات التنمية المحلية أبانت عن فشلها بحسبه، أكد عمدة المدينة أن كل الشروط تم استيفاؤها.

من جهته، دافع حزب العدالة والتنمية، على لسان رئيس فريقه بالمجلس الجماعي لـ"العاصمة الاقتصادية"، عن إنشاء الشركة المذكورة، حيث أكد أن "الدار البيضاء في حاجة إليها، خاصة بعد موافقة وزارتَي الداخلية والمالية على ذلك".

ويبدو أن مجلس الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بإقدامه على هذه الخطوة، حسب بعض الأعضاء، "يسير شيئا فشيئا للتخلي عن تدبير الشأن العام وترك الأمور بيد شركات التنمية المحلية."

ويرى عدد من المتتبعين أن شركات التنمية المحلية سحبت البساط من تحت مدبري الشأن العام، مؤكدين أن خلق شركة "الدار البيضاء موارد" يكشف أن المسيرين يفتقرون للقدرة على التدبير المالي للجماعة.

وتأتي هذه الخطوة، المتمثلة في تأسيس شركة لتنمية الموارد المالية، بعد الفشل الذريع الذي رافق هذه التجربة وأثر على نسبة المداخيل، إذ تم الفشل في زيادة المداخيل بنسبة 73٪ بحلول عام 2022 مقارنة بالعام 2015، وخفض نفقات التسيير بنسبة 5٪ وزيادة ميزانية الاستثمار بنسبة 20٪.

وأكد أعضاء بالمجلس أن هذه الشركة ستواجه المشاكل ذاتها التي تواجهها شركات التنمية المحلية الأخرى التي جرى إنشاؤها منذ عام 2008، من خلال عدم توافق بين مهمتها لتطوير الإيرادات وأهدافها التجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ضريبة الخراج والمكوس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:24
ال pjd لا يتقن الا كل ما من شأنه الاجهاز على جيوب المواطنين وطبعا هذه الشركة ستبتز الفقراء والطبقة المتوسطة أولا .حلول ترقيعية تكرس المزيد من سياسة الاستغباء والتغني بالانجازات الفارغة .
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9
2 - مغربي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:31
شركات التنمية المحلية الأخرى التي جرى إنشاؤها من قبل لم تقم بمهمتها و تتم المصادقة عل شركة من أجل تحصيل الجبايات. و كذا تفعل مصالح الدولة: perception. المهم هناك شيء يطبخ. شركة تنمية ستعلن عن الأرقام المتفق عليها عوض الأرقام الحقيقية التي يعلن عليها من طرف la perception
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3
3 - الهاشمي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 18:07
نحن كساكنة الدار البيضاء وكمواطنين مغاربة في المملكة المغربية نطالب مجلس المدينة بتنمية الدار البيضاء التي أصبحت سوداء وذالك بالنهوض بالبنية التحتية وإعادة تزفيت الطرقات التي أصبحت كارثية ووضع حد لمبتزي أصحاب السيارات العساسة والحد من الباعة المتجولين ومحاربة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية المسيطرة على الملك العام والمحافظة على البيئة بجمع النفايات ومعالجتها بطرق علمية تضمن طاقة للمدينة، آنذاك سيحس المواطن بالمسؤولية تجاه الدولة أما أن نرى أموال دافعي الضرائب تصرف على سيارات فخمة وسفريات ومشاريع وهمية وأخرى مشبوهة فوالله ما تأكلون في بطونكم إلا النار.
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