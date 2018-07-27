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الرئيسية | جهات | "جوطية لاسيكال" سوق عشوائي يقض مضجع ساكنة أحياء تمارة

"جوطية لاسيكال" سوق عشوائي يقض مضجع ساكنة أحياء تمارة

"جوطية لاسيكال" سوق عشوائي يقض مضجع ساكنة أحياء تمارة
مها حيدة*
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:00

بأحد الأحياء السكنية الواقعة وسط تمارة، تجد سوقا شعبيا (جوطية السيكال) الشهيرة.. يأتي إليها كل سكان المدينة لاقتناء أجود الخضر والفواكه والأسماك الطرية بأنواعها المختلفة، ناهيك عن المعروضات التي تغزو هذا الممر الضيق وتخلق فيه رواجا استثنائيا على مدار اليوم.

أنشطة تجارية مختلفة، واحتلال للملك العام دون وجه حق؛ وهو ما جعل سكان هذه الأزقة يشتكون من هذه الفوضى العارمة التي تضيق عليهم الخناق وتحرمهم الراحة مع عائلاتهم حتى في وهم في عقر ديارهم.

هسبريس زارت "جوطية السيكال"، وكانت لأصحاب الشأن آراء متباينة عن الإزعاج الذي تسببه لهم هذه الجوطية الشهيرة منذ سنوات بالمدينة.

عباس، صاحب منزل بـ"جوطية السيكال"، يقول: "نحن متضررون من هؤلاء الباعة المتجولين، يمنعوننا من ركن سياراتنا أو حتى الدخول بها على مقربة من البيت، فنضطر إلى ركنها في الشارع الخلفي. كما أن رائحة الخضر المتعفنة والأزبال التي يخلفونها بعد رحيلهم تسبب الكثير من الضرر للسكان. نحن مستاؤون من هذا الوضع جدا، هذا لا يعني أننا ضد الباعة؛ بل نتمنى أن يجدوا مكانا مناسبا ينظمون فيه تجارتهم".

وتؤكد خديجة ما رواه جارها مسترسلة: "لا نعرف طعم الراحة مع هذا الصخب الذي يعيشه الحي.. قدمنا شكايات إلى كل الجهات المسؤولة ولا حياة لمن تنادي.. قلة أدب الباعة مع كل الساكنة وما قد يقترفوه ضدا انتقاما يجعلنا نلزم الصمت ولا نقدر على طردهم من هنا؛ فبناتنا ونساؤنا معرضات للخطر".

في المقابل، يقول رشيد، أحد بائعي الخضر في المنطقة: "نعيل أسرنا بالرزق الحلال لا نسرق ولا نتاجر في الممنوع، نبيع الخضر والفواكه في هذا المكان، لا نجد بديلا عنه، نستحيي من الإزعاج والضرر الذي نسببه للساكنة حقيقة؛ لكن مرغمون على ذلك.. طالبنا مرارا المسؤولين بإيجاد سوق نموذجي نعرض فيه سلعنا بنظام ونظافة؛ لكن دون جدوى".

ويستغرب زميله أحمد تناقض سكان هذا الحي، ويوضح أن من يسعى منهم إلى إخلاء المكان من الباعة هو أول المستفيدين من خدماتهم، دون الحديث عمن يستغل حاجة هؤلاء الباعة ويسمح لهم باستغلال الموضع المخصص له مقابل أجر يومي يستلمه مع حلول المساء.

أحد الزبناء الأوفياء لهذا السوق يشهد لباعته بحسن أخلاقهم وتعاملهم البشوش مع كل الزبناء، مشيرا إلى أنه يأتي إليها من بعيد لاقتناء أجود الخضر والفواكه.

أجمع الساكنة والباعة على أن الحل الأنسب لهذا المشكل الذي بات يؤرق الساكنة هو توفير سوق محلي منظم يجتمع في كل أصحاب "الجوطيات"، تفاديا لمختلف مظاهر الفوضى التي تعرفها جل أحياء مدينة تمارة.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المكلخ الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:28
مايقلقني بالمغرب هو ترك الناس يحتلون منطقة ما ويتكاترون يوما بعد يوم وبعد مدة تستيقظ السلطات والسكان من النوم ويحاولون محاربة المشكل.....فين كنتوا في البداية.....
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8
2 - مواطن الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:44
المغربي بطبعه شخص متناقض, تجده ينتقد الشيء حينا و يفعله حينا اخر, و هذا في جميع المجالات, إذا كان هذا الشيء ينفعه فهو جميل و فيه خير و تجده يمتدحه, أما إذا أصابه ضرر من نفس الشيء تجده غاضبا متبرما, و هناك نوع اخر من الناس لا يستقر على رأي واحد و يتقلب حسب الظروف و لو في نفس اللحضة "ديما مع الرابحة"
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3
3 - متتبع. الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:44
اشكر السلطة المحلية ورجال الامن والقواة المساعدة على تطهير اسوار المدينة القديمة بوجــــــــــــــدة من احتلال الملك العام والفوضي في غلق الطرقات من طرف الباعة والفراشة الان يمكن للسائح القادم من الخارج التجوال داخل اسوار المدينة القديمة بكل حرية ويسر فالشكر كل الشكر لمن قام بهدا التطهير الان المدينة القديمة بمدينتي تستعد عافيتها والاسواق النمودجية المشيدة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمكن ان تحيا من جديد وينتقل اليها هؤلاء المستفدون اكثر من مرة لممارسة تجارتهم بكل احترام .
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2
4 - جرادة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:45
اهربوا سيحرقون السوق هذه هي العلامة كما حرقت أسواق و قطعت أرزاق في وطني المغرب.
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-3
5 - مصطفى الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:53
مدينة تمارة تعاني مند تولي تجار الدين تسيير المدينة باغلبية مطلقة!! 0 مشروع في الطرقات و الاضاءة و ارصفة المشي.. دون الحديت عن رخص البناء في غياب مخطط به شوارع كبرى و مساحات خضراء... سلا و الرباط هربو بفعل الملايير المستتمرة في السنوات الاخيرة و تمارة غارقة مع الباجدة
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2
6 - Wislani الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:54
ربما سياسة بناء اسواق نموذجية لم تحقق الهدف المرجو منها ..كحال سوقين..بوسلان ..فارغتين .تقريبا .ولكن شارع المسيرة الرئيسي يستحيل ان تمر وسطه وانت في سياقة مريحة بسيارتك ...ولا من يحاول التنظيم ..كل المسؤولين يتفرجون...
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0
7 - خالد الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:55
شكرا لهسبريس لطرح هاد المشكل انا من سكان هدا الحي يوميا اعيش هدا المشكل حيث لا أجد أي طريق أسلك به سيارتي إلى البيت أو سيارة مدرسة الاطفال؛ يجب على الناس لي تاتجي تسوق امشيوا الأماكن لي فيها البياعة لي مايحتلوش ملك العمومي خاص الناس قاطعوا نوع اديال هاد البياعة فهذا أصبح فيروس بدأنا نفكر في البيع مقر سكن
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1
8 - متتبع الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:03
لقد تم جميع الاسواق بتمارة بالسوق النمودجي بتمارة مند سنوات لكن هدا الامر لم ينجح لان المدينة كبيرة وتحتاج لاكثر من سوق واحد ناهيك عن بعد المسافة عن السوق لا بالنسبة للباعة ولا بالنسبة للساكنة الحل هو خلق على الاقل 3 اسواق نمودجية.
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9 - الفيلالي . الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:05
من الواجب والمفروض على بلدية تمارة أن تخصص أسواق نموذجية حسب حجم ساكنة هده المدينة التي تزداد عدد نسمتها يوما بعد يوم كما تزداد معه الأسواق العشوائية في كل مكان من كثرة توافد المهاجرين من كل أنحاء المغرب للاستقرار فيها نظرا للفوضى العارمة التي تعيشها المدينة في غياب الحزم في التعامل مع هده المعضلة فلا يمكن وصف أو تصير الحالة التي يعيشها ساكنة الأحياء التي تتواجد فيها هده الأسواق حيث الكلام الفاحش والضوء مند الصباح الباكر فاللهم بالاتصال من هؤلاء تنعدم الأخلاق وقد تقود في بعض الأحيان إلى تصرف لا تحمد عقباه نهب عن السرقة واعتراض طريق النساء خاصة وسلب أمواله وهواتفهن النقالة زيادة ما قيل في الربورطاج
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