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الرئيسية | جهات | تجار ملابس مقلّدة يشتكون "ابتزاز ممثلي شركات عالمية" في البيضاء

تجار ملابس مقلّدة يشتكون "ابتزاز ممثلي شركات عالمية" في البيضاء

تجار ملابس مقلّدة يشتكون "ابتزاز ممثلي شركات عالمية" في البيضاء
هسبريس ـ عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:00

احتج العشرات من تجار "سوق القريعة" و"كراج علال" في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، ضد ما وصوفه بعمليات ابتزاز يتعرضون لها من طرف أشخاص يدعون تمثيلهم لـ"ماركات" عالمية.

وأقدم تجار سوق القريعة، المعروف بالعاصمة الاقتصادية، على إغلاق محلاتهم التجارية، وتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بـ"عمليات الابتزاز من طرف ممثلي ماركات عالمية".

وعبر تجار الملابس، الذين فاق عددهم مائة محتج، عن تذمرهم من إقدام هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون علامات عالمية على زياراتهم المتتالية والمتكررة لهم، واتهامهم ببيع ملابس مقلدة للعلامات التجارية التي يمثلونها.

وأكد التجار، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هؤلاء الأشخاص يحلون بالسوق ويقومون باقتناء سلع لإحدى الماركات، ويحصلون على "كارط فيزيت" على أساس العودة مجددا، لكنهم يعودون رفقة عون قضائي لمعاينة السلع، وبعدها يباشرون مسطرة إقامة دعاوى قضائية.

وقال رشيد ناجم، رئيس جمعية "وفاق القريعة"، في تصريح لهسبريس: "لقد تفاجأنا في السنوات الأخيرة بوجود شخص يدعي تمثيله لعشرات ماركات الملابس، وزعم بعد ذلك تمثيله لشركة قطع الغيار وغيرها، وتبين لنا في الأخير أن لا علاقة له بكل ذلك".

وأضاف المتحدث نفسه: "خلال الأسبوع الماضي، حل شخص آخر يدعي كذلك أنه يمثل الماركات نفسها التي كان الشخص الآخر يزعم أنه يمثلها، إن كان هؤلاء على حق فعليهم مصادرة السلع التي تلج المغرب عبر الجمارك وليس بالأسواق".

كما ذكر رئيس الجمعية أنه يطالب الدولة بالحماية من الحدود البرية والبحرية، ومراقبة السلع التي تلج عبر موريتانيا التي تسببت في اغلاق عدد من الشركات الوطنية، بتعبيره.

ولفت المحتجون إلى أن "أرباب 15 محلا تجاريا بالسوق طالتهم هذه العملية من طرف هؤلاء الأشخاص الذين زرعوا الخوف في نفوس التجار بكل من القريعة، باب مراكش، كراج علال، وغيره".

وسبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن حفظت ملف قضية تجار ضد شخص يدعي تمثيله لشركات عالمية في جميع المجالات، بما فيها الأندية الرياضية.

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد استمعت إلى ثلاثة مشتكين تعرضوا لما وصوفه بـ"الابتزاز"، بعدما دفع كل واحد ما يزيد عن 60 مليون سنتيم من أجل تنازل المدعي عن المتابعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Not Fair الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:11
Chers commerçants, vous n'avez pas aussi le droit de nous vendre la contrefaçon au prix de l'authentique et se plaindre quand les compagnies viennent chercher les droits de vente de leurs marques enregistrées
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60
2 - said الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:11
في الحقيقة عليكم التوقف عن بيع ملابس المقلدة بتمن الاصلية انه شئ حرام وغش انصحكم ببيشع السلعة الاصلية ليكون لكم ربح حلال وخير وكفاكم من رفع صورة الملك القانون فوق الجميع عليكم التوقف عن بيع السلع المقلدة التي تضر الاقتصاد وكدالك شركات تستتمر ملايين من اجل انشاء الجديد
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74
3 - kimo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:16
ههههههه هاد المغاربة علام يحتجون على البهتان راه تزوير هداك ممنوع في العالم باسره واااو شعب وجهو قاسح
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81
4 - khalid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:17
Au lieux d'imiter, il faut creer. C'est comme les grands marques ont commence et on vous supporte
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30
5 - mustafa الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:17
ههه، فعلا العجب، يقومون بسرقة حقوق الغير والتعدي على العلامات التجارية المسجلة ثم يشتكون!! هذه اسمها سرقة واغلب دول العالم تعاقبها كجريمة، ليس لكم الحق في بيع بضائع بعلامات تجارية مزيفة على انها تابعة لشركات مسجلة، بيعوا شيء اخر وحللوا لقمتكم وكفى من الحرام، بل وتجاهرون بالسرقة وتدافعون عنها.
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66
6 - Sadik YEMLAH الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:26
و الله هذا العجب العجاب في بلد العجايب .. واحد كا يقلد و سارق إبداع و كا يحتج من لفوق، و زايدها هاذاك لي كا يدعي أنه ممثل للماركات و حتى هوا مغشوش ..
الحاصول الغش ف السلسلة كلها.
هل نحن أمة "من غشنا فليس منا" !؟!
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15
7 - khalid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:27
لنكن واقعيين الشركات العالمية لديهم كل الحق.، الأصلي أحسن من تلك البضاعة الرديءة لأنها تضر الشركات بصفة مباشرة أو غير مباشرة هذا غير معقول و شكرا.
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16
8 - كمال الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:31
...وهذه هي القرصنة الواعرة.....
....الربح باسم الماركات العالمية....بطرق التقليد.....ماشى يلبس....
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14
9 - simo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:33
هؤلاء الذين يدافعون عن الماركات العالمية هل باستطاعتهم شرائها بثمنعا المرتغع؟ فغالبية المغاربة يشترون السلع المقلدة او الماركات العالمية من الجوطية. فحتى الأجانب يشترون السلع المقلدة من المغرب لأنها ممنوعة في بلدانهم ورخيصة عندنا. فقبل التطرق للظاهرة من الناخية القانونية يجب مراعاة التجار والقدرة الشرائية عند المواطنين.
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-22
10 - Adilusa الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:36
بل يجب أن تتوقفو عن بيع السلع المزورة.. ذاك اسمه غش و خداع.
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6
11 - تائب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:37
من العجائب عندنا في هذا البلد الحبيب ان الناس يريدون حل مشاكلهم من خلال التظاهر ولا يهمهم ان كانوا على حق او على باطل .
اسيدي ليس من حقكم استغلال علامات تجارية دون اذن مالكيها الاصليين وبيعها على انها اصلية كما هو الحال بالنسبة للالبسة الرياضية التي تحمل علامات لشركات عالمية .بل الاخطر من ذلك ان هناك شركات تستورد قطع غيار خاصة بالسيارات تخص نظام الفرامل وتبيعها انها اصلية وتعرض الزبناء لاخطار الطريق . اضافة الى القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية الصادر بتاريخ 5يونيو 2000 فان هذه الافعال مجرمة بمقتضى فصول القانون الجنائي ويمكن ان تدخل اصحابها الى السجن.
و مادمتم منحتم 60 مليون للواحد لممثل الشركة التي زورتم علامتها التجارية مقابل التنازل عن الدعوى فانتم تعلمون انكم لستم على حق اوا سيرو من التبوهيل على الناس .
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9
12 - مغربي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:45
بغيت غير نعرف واش ممتلي هده لماركات اقدرو اديرو بحال هكا في صين او شكون وراء هده الحملة
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-5
13 - mosi. الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:45
هادوك غي دنوب الشعب...كم من مواطن ضحكتم عليه ببيعه سلعة مزورة على انها اصلية...
و تعطي 60 كليون رشوة...راه بهاذيك 60 مليون غادي دير شركة دياااالك و مارمة ديااالك و خدم احسن ماكاين فالسلعة و صفي بينك وبين مولاك....
تتوما كاتبيعو فالحرام وطالبين الانصاف و الحق...
وجه قاصح عندكوم....
قبل ماتهضرو تفكروا شحال من مواطن ضحية نصبتو عليه فدرب غلف...
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6
14 - دو الناب الازرق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:48
لن اتعاطف مع الغشاشة....معركتكم خاسرة
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12
15 - ولد حميدو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:58
مثلا نايك Nike الأمريكية ب 1000 درهم تدوم و تدوم بينما التي تصنع في بعض الدول يمكن أن تشتريها ب 100 و لكن غير مكتوب فيها made in usa و لكن على الباعة أن يبيعوا حسب الجودة لأن المثل
قليل و مداوم و لا كثير و مقطوع لأنه لو انفضح امرهم فسيدهب الزبناء إلى المحلات المعتمدة
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0
16 - مواطن الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:59
من وجهة نظرقانونية ليس من حق شركات الماركات العالمية مقاضاة التجار من اجل تقليد الماركات العالمية انما يقاضون الشركات المقلدة
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