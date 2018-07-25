جهة الشرق تنجز نقطا مائية لإرواء الماشية بفكيك

هسبريس من الرباط

قامت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، مرفوقة بعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، بحضور عامل إقليم فكيك، بزيارة تفقدية للوقوف على تقدم أشغال برنامج نقط الماء لإرواء الماشية في إقليم فكيك.

وشملت الزيارة التي حضرها عدد من رؤساء الجماعات بإقليم فكيك، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وأعضاء مجلس جهة الشرق، نقط الماء بكل من شبكة خنك السدرة، وشعاب عين الشعير.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إنه في إطار تفعيل الاتفاقية الموضوعاتية المتعلقة بحماية المراعي وخلق نقط الماء لإرواء الماشية، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالماء ومجلس جهة الشرق، تم إنجاز 21 نقطة ماء، وهي بحيرات لتجميع مياه الأمطار بمسالك الرحل.

وأشار عبد النبي بعوي إلى ان البرنامج المتضمن في الاتفاقية أنجزت منه نسبة تزيد عن 25 في المائة، في انتظار الانتهاء من إنجاز 100 نقطة ماء المنصوص عليها في الاتفاقية، في أفق سنة 2021، على صعيد جميع أقاليم الجهة.

وقال عبد النبي بعوي إنه في إطار السياسة التي ينهجها المغرب، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس من أجل التسريع بإنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، هناك برمجة لأربعة سدود بجهة الشرق أنجزت الدراسة الخاصة بها.

ومن جهتها، عبرت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عن شكرها الكبير لمجلس جهة الشرق باعتباره شريكا أساسيا في مشروع السياسة المائية، ووضع قطاع الماء ضمن أولويات مخطط التنمية الجهوية.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن مشروع نقط الماء بإقليم فكيك يعتبر مشروعا نموذجيا يمكن تعمميه على الصعيد الوطني. بينما يهدف مشروع إنجاز نقط الماء إلى الحفاظ على المراعي بالهضاب العليا، وتقليص المسافة التي يقطعها الرحل لإرواء مواشيهم.