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الرئيسية | جهات | الصراصير والجرذان تقضم ملياري سنتيم في البيضاء

الصراصير والجرذان تقضم ملياري سنتيم في البيضاء

الصراصير والجرذان تقضم ملياري سنتيم في البيضاء
هسبريس-عبد الإله شبل
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:13

عبر عدد من أعضاء المجلس الجماعي بالدار البيضاء عن تذمرهم من انتشار الحشرات والجرذان وسط مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية؛ الشيء الذي يجر عليهم غضب السكان الذين يطالبون بضرورة وضع حد لهذا الوضع.

وطالب مجموعة من الأعضاء بالمجلس، خلال انعقاد دورة استثنائية بضرورة التدخل في هذا الموضوع، خاصة أن الفئران والحشرات والصراصير باتت منتشرة بشكل كبير وأعدادها تتزايد بشكل ملحوظ في فترة الصيف.

وأكد بعض الأعضاء أنهم يتوصلون بشكايات من طرف البيضاويين بشكل مستمر حول انتشار هذه الحشرات والقوارض؛ الأمر الذي يستوجب تحركا من طرف المجلس الجماعي لوضع حد لها.

ولم تنفع التدخلات التي تقوم بها مصالح حفظ الصحة التابعة للمقاطعات الـ16 بالدار البيضاء في الحد من هذه الظاهرة، خاصة على مستوى المدينة القديمة ودرب السلطان وشارع محمد الخامس، وكذا على مستوى درب عمر ودرب ميلا حيث تغزو الصراصير المكان.

وبالرغم من تفويت صفقة اقتناء مبيدات سامة لمحاربة الفئران والحشرات الضارة إلى شركة "الدار البيضاء للخدمات"، إلا أنها لم تتم بعد؛ الشيء الذي يفسح المجال أمام هذه الكائنات للتكاثر، ويقض مضجع الساكنة.

واستغرب أعضاء المجلس الجماعي استمرار هذا الوضع الكارثي بالرغم من كون الجماعة سبق لها أن خصصت مبلغا ماليا ضخما، ناهز ملياري سنتيم، لمواجهة الجرذان والصراصير.

وبحسب ما أكده مستشارون جماعيون لهسبريس، فإن مواجهة هذه الحشرات والجرذان يلزمها تخصيص "جيش" من الموظفين والتقنيين، لا سيما وأن الطريقة القديمة المعمول بها لم تجد نفعا، حيث كانت كل مقاطعة تقوم بالعملية بشكل منفرد؛ ما يجعل الصراصير والفئران تفر إلى المقاطعة المجاورة.

وبعد المصادقة على اتفاقية انتداب شركة "الدار البيضاء للخدمات" للقيام بهذه المهمة، رفعت جماعة الدار البيضاء تكلفة محاربة الفئران والصراصير من 700 مليون سنتيم إلى ملياري سنتيم.

وبالرغم من كون الجماعة حولت مبلغ ملياري سنتيم إلى الشركة، إلا أن الوضع ما يزال على ما هو عليه، وسط تزايد شكاوى البيضاويين من هذه الحشرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - zakaria الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:20
كولو وشفرو فلوس الشعب ولصقوها فالفار مسكين
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81
2 - صلاح الدين الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:27
اين الثروة ؟؟ لقد سرقها المسؤولون والصقوا التهمة في الفئران !!!! يا للهول انهم يضحكون على الشعب ، اليس هناك خزنات حديدية ومبيدات في اقصى الاحوال !!
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33
3 - منيري الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:29
سخط الله هذا .يا الهي عاصمة اقتصادية و ينتشر فيها الفئران مصيبة حقا صدق من قال المغرب أحسن بلد في العالم .
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12
4 - Mohamed الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:30
il faut punir les Gros Rats .pour que les petites souries s'arraitent
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18
5 - مغربية الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:32
الحمد على الزلط معندنا مياكل تابنادم بقا عالفار
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11
6 - ديوجين المغربي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:35
2 المليار لسراق الزيت والجرذان و17 المليار للديناصورات
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7 - med الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:41
وكم تقضم التماسيح و العفاريت يا ترى...؟
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11
8 - اقرؤا المقال الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:47
هههههه بالله عليكم اقرؤا المقال فالتعبير مجازي و فالفئران لك تقضم ملياري سنتيم حرفيا
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3
9 - مواطن2 الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:50
الصراصير والفئران باقية......... بل تكاثرت بشكل رهيب.....اين ذهبت الملايير المخصصة لابادتها....هنا السؤال...فاما ان يكون نوع المبيدات غير صالح ....او سوء تدبير لهذا المبلغ من المال المخصص لمحاربتها....هنا نرجع الى الآية الكريمة = يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم = وكفى.
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1
10 - انازيغ سوسي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:51
والله ان هدا ظلم ليس بعده ظلم في حق الفيران . الم يكفيكم ظلمكم للانسان ؟
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11 - RALEUR الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:51
في ملتقى شارع الزرقطوني بزنقة جدة، كان هناك معمل للنسيج وهدمه صاحبه فأصبح أرضا فارغة وبجانبها وضعت حاويات الأزبال٠ تلك البقعة أصبحت مرتعا للقوارض التي تهجم ليلا لتتغذى على الأزبال المنتشرة هناك وقرب أكبرشارع تمر منه كلما سنحت المناسبة مواكب ملك المغرب ولا أحد في جماعة سيدي بليوط يلتفت إلى هذه البؤره السوداء التي لا تجلب القوارض والصراصير فحسب، بل تهجم ليلا على المنازل جحافل من شنيولا، كما أصبح هذا المكان مرتعا للبوعارا بكلابهم وكراريسهم يحتسون الخمر بالعلالي٠ لقد تعبنا نحن سكان جماعة سيدي بليوط من هذه المناظر المؤلمة٠ لقد نبهت لهذا المشكل أكثر من مرة عبر جريدة هسبريس ولكن لا حياة لمن تنادي٠
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12 - chouaib mouhaabat الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:56
يجب معابقة هذه الجرذان بالمؤبد مع أقصى العقوبات والأعمال الشاقة أما بخصوص الصراصير فيجب محاكمتهم بالإعدام شنقا حتى الموت.......
والله تاضحكتوني بالله هههههه وخا مافيا مايضحك.. واش نتوما باركين كاتنهبوا أو كاتسلبوا فالمال العام أوكاتخرجوا الفلوس على برا البلاد أوباغيين تلفقوها للفار مسكين لغير فرماجة وحدة كاتشبعوا والبقال كاع ليكاتلقا الحانوت كاااااملة عندو فيران مكايمشيش ليه للفلوس إلى كالقا ماياكل كاياكل ليه الصابون ديال الطاوس....ماقلتوا 50 درهم..ماقلتوا 500 درهم..... أوااااه كلا الفأر الملايير.... وفعلا حنا والله إلى شعب المداويخ....وسيروا شوفوا علامن نطنزوا...أورجعوا الفلوس لبلاصتها....هذه المرة يجب المحاسبة على كل من خولت له نفسه المساس بجميع مستحقات الدولة والملك والعام والسلام..... أنشري يا عزيزتي هسبريس من فضلك....
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13 - سؤال الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:56
هذا سببه تقصير المجلس البلدي في عناية المدينة من حيث النظامة وأريد أن أوجه رسالة من هذا المنبر الحر هسبريس أن بلدية الرباط والتي يرئسها رجل من حزب لا عدالة ولا تنمية يحرموننا من أجرة زهيدة لا تتعدى أربع مائة درهم عن كل شهر وهي عبارة عن تعويضات تعطى لمن يزاول خارج الإدارة أعمالا شاقة وملوثة بحيث كل سنة يتم تأخيرها ستة أشهر أو أو ثمان أشهر ولا نستفيد إلا في ستة أشهر عوض سنة كاملة كما يقع في جميع جماعات المغرب وهذا يقع كل سنة فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حياة لمن تنادي فكل سنة ننادي اللهم هذا منكرا لكننا نجد آذانا صماء.
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14 - مستهزىة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:57
صافي شدو هاد الفيران ولفقو ليهم تهمة الاتجار فالبشر وعطيوهوم شي حكم ديال 20سنة باش مايعودوش.
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15 - سعيد الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:00
هناك حل مجرب في أوروبا للقضاء نهائيا على المشكل وهو القضاء اولا على القوارض البشرية التي تقضم الميزانية بلا رحمة أو كلل و هاذا لايكلف سنتيما بل بالعكس يعود بالنفع أن ثم إسترجاع ما قرضوه بعملية غسل المعدة
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16 - باحث عن الحقيقة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:02
تخصيص جيش من الموظفين ، هذا هروب الى الامام واخفاء لشيء ما يستفاد منه في الكواليس ، اذكر انني عشت سنوات بدولة الامارات ولا اخفيكم فهي ليست كليا بالجنة على الارض ويوجد بهذا البلد ما يوجد في غيره من فئران وحشرات وصواصير قد تعد بالالاف في كيلومتر واحد لكن المهم ان هذا البلد يقضي باستمرار على هذه الزواحف بواسطة شركات الصيانة الهندية او السورية او غيرها بحيث كان يكفي ان يحضر موظف او تقني واحد بالالات اللازمة ليقضي على جيوش من الصراصير والفئران وغيرها ويريح الساكنة لشهور ، بل بإمكان الساكنة هناك ان تستدعي هذه الخدمة الخاصة كل الى شقته مقابل مبلغ جد متواضع لا يزيد عن 100 درهم ليخلصك في بيتك وعبر المجاري وقنوات الصرف الصحي من كل هذه الزواحف وبشكل بسيط جدا
اما نحن في المغرب فعوض ان يريحنا تقني واحد من حيش الفئران والصراصير نحتاج على العكس الى جيش من الموظفين والتقنيين كما جاء في التقرير لنقضي على فئرين او ثلاثة . هل هذا معقول ؟ هل لهم في الخليج عقول يفكرون بها وعندنا في المغرب جماجم فارغة ؟ هل نعجز ي القضاء على الصراصير فقط ؟ مهزلة كل مسؤول عن القطاع بلا نزاع
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17 - دراجه مباشر الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:04
التماسيح تم الجردان تم ..........
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18 - youssef الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:04
To solve rodent problem you need to solve trash problem.
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19 - moh الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:05
يقال ان الفار يحمل اتنين من أخطر الفيرسات و هما الطعون و "الجهل" اي مرض الكلاب و الاتنين لم نشعر بهما حتى يبلغ المرض دروته. ادا النقابات و الجمعيات ما تسمي نفسها بالدفاع عن الموطن لا تبالي بحيت انها لا تكسب من هدا الموضوع شيئا
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20 - abderrahim الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:05
مليار كلها على الجردان والقوارض هذا لايصدق ؟؟؟ربما على الجردان المغشوشة في الجماعات والتي تزداد كل عام غلضاً وتضخماً على حساب الشعب
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