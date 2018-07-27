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كُتّاب وآراء
الصراصير والجرذان تقضم ملياري سنتيم في البيضاء
عبر عدد من أعضاء المجلس الجماعي بالدار البيضاء عن تذمرهم من انتشار الحشرات والجرذان وسط مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية؛ الشيء الذي يجر عليهم غضب السكان الذين يطالبون بضرورة وضع حد لهذا الوضع.
وطالب مجموعة من الأعضاء بالمجلس، خلال انعقاد دورة استثنائية بضرورة التدخل في هذا الموضوع، خاصة أن الفئران والحشرات والصراصير باتت منتشرة بشكل كبير وأعدادها تتزايد بشكل ملحوظ في فترة الصيف.
وأكد بعض الأعضاء أنهم يتوصلون بشكايات من طرف البيضاويين بشكل مستمر حول انتشار هذه الحشرات والقوارض؛ الأمر الذي يستوجب تحركا من طرف المجلس الجماعي لوضع حد لها.
ولم تنفع التدخلات التي تقوم بها مصالح حفظ الصحة التابعة للمقاطعات الـ16 بالدار البيضاء في الحد من هذه الظاهرة، خاصة على مستوى المدينة القديمة ودرب السلطان وشارع محمد الخامس، وكذا على مستوى درب عمر ودرب ميلا حيث تغزو الصراصير المكان.
وبالرغم من تفويت صفقة اقتناء مبيدات سامة لمحاربة الفئران والحشرات الضارة إلى شركة "الدار البيضاء للخدمات"، إلا أنها لم تتم بعد؛ الشيء الذي يفسح المجال أمام هذه الكائنات للتكاثر، ويقض مضجع الساكنة.
واستغرب أعضاء المجلس الجماعي استمرار هذا الوضع الكارثي بالرغم من كون الجماعة سبق لها أن خصصت مبلغا ماليا ضخما، ناهز ملياري سنتيم، لمواجهة الجرذان والصراصير.
وبحسب ما أكده مستشارون جماعيون لهسبريس، فإن مواجهة هذه الحشرات والجرذان يلزمها تخصيص "جيش" من الموظفين والتقنيين، لا سيما وأن الطريقة القديمة المعمول بها لم تجد نفعا، حيث كانت كل مقاطعة تقوم بالعملية بشكل منفرد؛ ما يجعل الصراصير والفئران تفر إلى المقاطعة المجاورة.
وبعد المصادقة على اتفاقية انتداب شركة "الدار البيضاء للخدمات" للقيام بهذه المهمة، رفعت جماعة الدار البيضاء تكلفة محاربة الفئران والصراصير من 700 مليون سنتيم إلى ملياري سنتيم.
وبالرغم من كون الجماعة حولت مبلغ ملياري سنتيم إلى الشركة، إلا أن الوضع ما يزال على ما هو عليه، وسط تزايد شكاوى البيضاويين من هذه الحشرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
والله تاضحكتوني بالله هههههه وخا مافيا مايضحك.. واش نتوما باركين كاتنهبوا أو كاتسلبوا فالمال العام أوكاتخرجوا الفلوس على برا البلاد أوباغيين تلفقوها للفار مسكين لغير فرماجة وحدة كاتشبعوا والبقال كاع ليكاتلقا الحانوت كاااااملة عندو فيران مكايمشيش ليه للفلوس إلى كالقا ماياكل كاياكل ليه الصابون ديال الطاوس....ماقلتوا 50 درهم..ماقلتوا 500 درهم..... أوااااه كلا الفأر الملايير.... وفعلا حنا والله إلى شعب المداويخ....وسيروا شوفوا علامن نطنزوا...أورجعوا الفلوس لبلاصتها....هذه المرة يجب المحاسبة على كل من خولت له نفسه المساس بجميع مستحقات الدولة والملك والعام والسلام..... أنشري يا عزيزتي هسبريس من فضلك....
اما نحن في المغرب فعوض ان يريحنا تقني واحد من حيش الفئران والصراصير نحتاج على العكس الى جيش من الموظفين والتقنيين كما جاء في التقرير لنقضي على فئرين او ثلاثة . هل هذا معقول ؟ هل لهم في الخليج عقول يفكرون بها وعندنا في المغرب جماجم فارغة ؟ هل نعجز ي القضاء على الصراصير فقط ؟ مهزلة كل مسؤول عن القطاع بلا نزاع