قاعة مغطاة للرياضات ترى النور بمدينة أبي الجعد

صالح الخزاعي من خريبكة

أشرف عامل إقليم خريبكة على تدشين قاعة مغطاة للرياضات بمدينة أبي الجعد، بُنيت على مساحة 1900 متر مربع، بغلاف مالي قدره 219 مليون درهم، بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلسين الجهوي والإقليمي، وجماعة أبي الجعد، في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش.

وتضم القاعة الرياضية فضاء متعدد الرياضات، ومدرجات بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد، ومنصة شرفية، وقاعة للتمريض، وقاعة للصحافة، ومرافق أخرى. فيما تشير معطيات صادرة عن عمالة خريبكة إلى أن "المنشأة تعتبر أول فضاء رياضي بالمدينة لممارسة مختلف الرياضات من طرف الأطفال والشباب في ظروف جيدة، ويتم تأطيرهم من طرف جمعيات فاعلة في هذا الميدان، كما ستساهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمدينة وإنعاش التنشيط الرياضي بها".

من جهة أخرى، وفي إطار تنزيل مكونات برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالمجال القروي، أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال كهربة 38 دوارا تهم استفادة 1026 "كانون" بغلاف مالي يناهز 42 مليون درهم، ساهمت في تمويله كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الجهوي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الكهرباء، والمستفيدون من المشروع.

وستشمل هذه العملية عشر جماعات بكل من دائرة خريبكة (أولاد عبدون وبئر مزوي)، ودائرة وادي زم (آيت عمار وبني سمير وأولاد بوغادي وأولاد عيسى والمعادنة)، ودائرة أبي الجعد ( بني بتاو وبني زرنتل والرواشد).