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كُتّاب وآراء
مشروع حماية تنغير من الفيضانات يرى النور
أشرف عبد الحكيم النجار، عامل إقليم تنغير، صباح اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع تهيئة وادي الشقوق، لحماية مركز مدينة تنغير من الفيضانات، والذي موّلته وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بالرشيدية.
إسماعيل عبا، رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية بالوكالة سالفة الذكر، أوضح أن مشروع تهيئة وادي الشقوق، الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، يتوخى حماية مركز تنغير من الفيضانات بشكل نهائي وإعطاءها جمالية ورونقا وتمكين الساكنة الموجودة بالقرب منه وعلى طوله من العيش في راحة واطمئنان وتحسين مستواها المعيشي.
وكشف المسؤول ذاته، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أشغال هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 2.391.516 درهما، ستشمل بناء حائط وقائي بالحجارة وتوسعة الواد.