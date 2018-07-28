توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس والسهول الداخلية.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب الغربي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى، وجنوبية غربية إلى جنوبية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 27 و34 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية وسايس وسوس والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والشياظمة وسوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 41 و48 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق القاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بببقية السواحل.