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كُتّاب وآراء
استعراضات جوية تحتفي بالذكرى الـ19 لعيد العرش
تنظم القوات الملكية الجوية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على مشارف شواطئ المضيق والريفيين ومارتيل، استعراضات جوية، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على العرش.
وأوضح بلاغ لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه الاستعراضات الجوية ستقدمها الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية.
وأضاف البلاغ أن هذه الاستعراضات الجوية ستنطلق ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال.