مواطنون يتسببون في تراكم الأزبال بشوارع البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تثير رؤية الأزبال والنفايات متراكمة وسط الشارع العام غضب المواطنين، وتدفعهم إلى توجيه الانتقادات إلى السلطات المعنية والشركات المكلفة بتدبير هذا القطاع، لكن كثيراً ما لا يتم الحديث عن دور المواطن في هذا الأمر.

ويعتقد عدد من المغاربة بشكل قطعي أن النظافة مسؤولية الدولة، وهذا الفهم يبقى ناقصاً لأنه لا يستوعب بشكل عام المسؤولية الجماعية للحفاظ على مدننا وأحيائنا وشوارعها، وهي المهمة التي تؤرق بال عدد من المجالس الجماعية وتكلف ميزانيتها الملايين من الدراهم.

ومن خلال ملاحظة سلوك عدد من المواطنين المغاربة، يتجلى مدى عدم اهتمامهم بالمساهمة في نظافة بلدهم، حيث يمكن أن تصادف شاباً يلقي بقنينة بلاستيكية مباشرة على الأرض ولا يرميها في الحاوية المخصصة لذلك.

ساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء هي خير دليل على هذا الأمر؛ فمتابعة حالتها من الصباح الباكر حتى منتصف الليل كافية لتجلي الصورة الحقيقية لسلوك المواطنين المغاربة في أكثر الساحات كثافة في العاصمة الاقتصادية.

في الساعات الأولى من اليوم يبدأ عمال النظافة في جمع ما خلفته الأيادي من الأمس، من أوراق وأكياس وقنينات بلاستيكية، لكن في المقابل يستمر السلوك اللاحضري طوال اليوم حتى تصبح الساحة مليئة مجددا بما يلقيه مرتادوها من نفايات.

ويظهر الفيديو الذي يرصد الساحة لمدة تقارب 24 ساعة عدم اكتراث عدد من المواطنين، ومنهم الشباب، بنظافة الفضاء العام، وعدم إيلائهم الاهتمام لمهمة عامل النظافة التي تصبح أصعب كلما تم إلقاء الأزبال في الشارع وليس في الحاويات المخصصة لذلك.