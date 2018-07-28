الشرطة تحتفي بتلاميذ متفوّقين في مدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

نظّمت ولاية أمن سطات حفلا تكريميا للمتعلمات والمتعلمين المتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام موظفي الأمن العاملين بمختلف المناطق الأمنية الإقليمية، التابعة لولاية أمن سطات، بناء على النتائج المحصّل عليها خلال الموسم الدراسي 2017/2018.

الحفل الذي أقيم بمقر ولاية أمن سطات، ترأسه الوالي محمد الحيلي بحضور ممثلي المناطق الأمنية، ورؤساء الدوائر، وعدد من موظفات وموظفي الأمن، ووزّعت خلاله جوائز تحفيزية على المتعلمات والمتعلمين المتفوقين، مهداة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وولاية أمن سطات.

حسن جوهري، عميد إقليمي رئيس لجنة التتبع بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، قال في تصريح لهسبريس: "هذا الاحتفال يعتبر من بين المبادرات التي جاء بها المدير العام للأمن الوطني لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين خلال الموسم الدراسي 2017/2018".

واعتبر ممثل لجنة التتبع بمؤسسة محمد السادس للأعمال بسطات الهدايا "رمزية وتحفيزية وتشجيعية، لمكافأة المتعلمين وتكريس التنافس الشريف بينهم"، مهنّئا آباء وأولياء المتفوّقات والمتفوقين على مجهوداتهم في السّهر على العمل الأسري والتعليمي لأبنائهم موازاة مع العمل الأمني.