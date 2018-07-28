إطلاق حزمة من المشاريع التنموية بإقليم الرحامنة

هسبريس من مراكش

شهد إقليم الرحامنة، تزامنا مع احتفالات عيد العرش، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية بابن جرير وسيدي بوعثمان وكذا في اتجاه جماعة بوشان، والتي تروم النهوض بأوضاع المنطقة.

عامل إقليم الرحامنة عمل على تدشين قاعة لعرض السيارات تابعة لإحدى الشركات الكبرى، إلى جانب تدشين مصنع لتقطيع اللحوم بالحي الصناعي لسيدي بوعثمان.

كما قام المسؤول نفسه، ضمن الأنشطة المسطرة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع الملك محمد السادس على العرش، بإعطاء انطلاقة الأشغال لتهيئة المدخل الغربي لابن جرير في اتجاه جماعة بوشان، وكذا إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2100 على طول 12 كيلومترا.

وشهدت هذه الاحتفالات، أيضا، إعطاء ممثل وزارة الداخلية بالإقليم انطلاقة مشروع تهيئة مركب للأنشطة الحرفية، بحضور الشركاء في الإنجاز ومجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية.

كما وقف الوفد المرافق لعامل إقليم الرحامنة، خلال هذه الأيام، على تقدم أشغال تهيئة الملعب البلدي لابن جرير، وكذا أشغال تهيئة دار الشباب وسط المدينة.