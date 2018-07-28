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مركز يحارب السرطان بالإشعاع الموضعي في طنجة

مركز يحارب السرطان بالإشعاع الموضعي في طنجة
هسبريس من الرباط
السبت 28 يوليوز 2018 - 11:46

أجرى فريق طبي متخصص في علاج الأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة، الحصة الأولى من "العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم"، استفادت منها سيدة مصابة بهذا الداء.

وأشار بلاغ صادر عن وزارة الصحة إلى أن "هذه التقنية الحديثة تعتبر سابقة من نوعها في علاجات السرطان على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتعد شكلا من أشكال العلاج الإشعاعي الموضعي الذي يعرض نسيج الورم لجرعة عالية من الإشعاع مؤقتًا، كما أن تخطيط هذا العلاج هو ثلاثي الأبعاد، ويتم ذلك مع صور الماسح الضوئي لاستهداف الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة".

وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "هذه الخدمة سوف تطور العرض العلاجي للسرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وستسهم بشكل كبير في تحسين رعاية المرضى بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، كما أنها ستخفف على المرضى والمصابين تكاليف وعناء السفر إلى مراكز استشفائية بجهات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاجات".

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، "تشكر وزارة الصحة كافة الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة والفريق التقني على المجهودات التي بذلوها لإنجاح تجربة العلاج الإشعاعي الموضعي لسرطان بطانة الرحم بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، وتحيي استعدادهم وحماسهم لكي تصبح هذه التقنية في متناول المرضى بهذه الجهة".

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