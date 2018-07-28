رقمنة الحالة المدنية وبناء مدرسة في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، قام عامل إقليم خريبكة بزيارة إلى المكتب المركزي للحالة المدنية بمدينة خريبكة، من أجل الوقوف على الانطلاقة الفعلية للخدمات المقدمة للمواطنين إثر انتهاء برنامج رقمنة مكاتب الحالة المدنية التابعة للجماعة، الذي تم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين الجماعة وجامعة الأخوين بإفران.

وتشمل الاتفاقية "رقمنة حوالي 294 ألف رسم، وتزويد مكاتب الحالة المدنية الثمانية بالعتاد المعلوماتي والنظام المعلوماتي وصوائر تكوين الموظفين والتتبع والتواصل مع الموظفين، والعمل التقني والصيانة والخدمات والتنقلات، ومختلف الصوائر غير المباشرة لجامعة الأخوين".

ويهدف البرنامج المذكور إلى "خلق نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية مع ضرورة تعميمه، والتوفر على قاعدة بيانات موحدة وشاملة، وخلق بنية تحتية معلوماتية بمختلف المكاتب والربط بينها بواسطة شبكة معلوماتية، وخلق ومعالجة مختلف وثائق الحالة المدنية، وإحداث شباك أوتوماتيكي بالمكتب المركزي للحالة المدنية يمكّن من التعرف على الإجراءات الإدارية، ووثائق الحالة المدنية بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى خدمات أخرى من شأنها تسهيل حصول المرتفقين على أغراضهم الإدارية في وقت وجيز".

وأشرف عامل إقليم خريبكة في اليوم ذاته على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة جابر بن حيان، بحي الانبعاث في مدينة خريبكة، عـلى مساحة إجمالية تـقدر بـ 5200 متر مربع، منها 1374 مترا مربعا مغطاة، بغلاف مالي يناهز 7 ملايين درهم.

ويندرج المشروع المذكور، بحسب معطيات صادرة عن عمالة خريبكة، في سياق برنامج مسطر من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وسيمكن بناء هذه المؤسسة التعليمية من استقبال 360 متمدرسة ومتمدرسا.

ويهدف بناء مدرسة جابر بن حيان بالحي السكني الانبعاث إلى "المساهمة في الحد من الهدر المدرسي، والتخفيف من الاكتظاظ، وتوفير الشروط الملائمة للتحصيل الدراسي من خلال تقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة".