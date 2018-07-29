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هذه درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمملكة
الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:57
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة، اليوم الأحد، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 23-37
بوعرفة 29-39
الحسيمة 21-33
تطوان 22-34
سبتة المحتلة 17-28
مليلية المحتلة 23 31
طنجة 18-29
القنيطرة 17-26
الرباط 18-27
الدار البيضاء 18-25
الجديدة 19-27
سطات 17-31
آسفي 18-30
خريبكة 20-35
بني ملال 24-37
مراكش 24 38
مكناس 19-33
فاس 21-35
إفران 19-32
تاونات 21-35
الرشيدية 31-41
ورزازات 28-41
أكادير 17-26
الصويرة 16-28
العيون 20-34
السمارة 22-40
الداخلة 16-27
أوسرد 28-43
لكويرة 18-27