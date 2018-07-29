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الرئيسية | جهات | هذه درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمملكة

هذه درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمملكة

هذه درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:57

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة، اليوم الأحد، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 23-37

بوعرفة 29-39

الحسيمة 21-33

تطوان 22-34

سبتة المحتلة 17-28

مليلية المحتلة 23 31

طنجة 18-29

القنيطرة 17-26

الرباط 18-27

الدار البيضاء 18-25

الجديدة 19-27

سطات 17-31

آسفي 18-30

خريبكة 20-35

بني ملال 24-37

مراكش 24 38

مكناس 19-33

فاس 21-35

إفران 19-32

تاونات 21-35

الرشيدية 31-41

ورزازات 28-41

أكادير 17-26

الصويرة 16-28

العيون 20-34

السمارة 22-40

الداخلة 16-27

أوسرد 28-43

لكويرة 18-27

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