ثلاثة مشاريع تنموية ترى النور ببومالن دادس

محمد ايت حساين

أشرف عبد الحكيم النجار، عامل إقليم تنغير، صباح اليوم السبت، على إعطاء انطلاقة ثلاثة مشاريع تهم مدينة بومالن دادس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة عشر على تربع الملك محمد السادس عرش المملكة.

وهمت هذه المشاريع، التي تندرج في إطار "برنامج إعادة تأهيل مدينة بومالن دادس"، اعطاء الانطلاقة لأشغال الشطر الأول لتهيئة ساحة الجيش الملكي والطريق رقم 15، الذي تم تمويله من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بغلاف مالي إجمالي قدره ستة 6.68.872 درهما.

كما أعطيت بهذه المناسبة الانطلاقة لمشروع تأهيل مدينة بومالن دادس، الذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 71 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة الداخلية بمبلغ 35 مليون درهم، وجماعة بومالن دادس بثلاثة ملايين درهم، وصندوق التجهيز الجماعي بـ 16 مليون درهم، ومؤسسة العمران بـ 17 مليون درهم.

ويهم هذا المشروع تزفيت شارع محمد الخامس ومفترقات الطرق، والطرق بحي إمزيلن، ودفن خطوك الضغط المتوسط بشارع محمد الخامس، وترصيف الشوارع، وتهيئة شارع محمد الخامس من حي إمزيلن إلى حي ايت عبدون.

وبالمناسبة ذاتها، أشرف المسؤول الإقليمي ذاته على وضع الحجر الأساس لبناء مقر جديد للوقاية المدنية بمدينة بومالن دادس، بتمويله من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بغلاف مالي قدره مليونان و200 ألف درهم.