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"أونسا" يضيق الخناق على غشاشي الأضاحي
السبت 28 يوليوز 2018 - 14:52
تمكنت لجنة مختلطة، أمس الجمعة، من ضبط 9 من مربي المواشي يستعملون النفايات والمخلفات المنزلية في تغذية الخرفان بمدينة الخميسات.
وتضم اللجنة ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA"، وممثلي السلطات المحلية والأمن الوطني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الغشاشين.
وتأتي هذه العملية في إطار المراقبة المختلطة التي تهم اسطبلات تربية المواشي تنفيذا للدورية المشتركة لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.