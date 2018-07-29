24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  2. التاريخ السياسي لمنطقة الريف (5.00)

  3. العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة (5.00)

  4. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  5. محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية

ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية

ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 29 يوليوز 2018 - 10:02

مباشرة بُعيد توقيع محاضر نهاية الموسم الدراسي من طرف هيئة الإدارة التربوية، تفاجأ مديرو المؤسسات التعليمية بخريبكة بقرار صادر عن وزارة التربية الوطنية يقضي بإعفاء مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية، على خلفية ما بات يُعرف بقضية الأستاذ الذي عنّف تلميذة داخل الفصل الدراسي، وما واكبها من أحداث انتهت بتنازل التلميذة ووقف إجراءات المتابعة في حق الأستاذ.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مديرية وزارة التربية الوطنية بخريبكة أبلغت مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية بقرار الإعفاء من المهام، على خلفية اتهامه بالتقصير الإداري في التعامل مع واقعة "أستاذ خريبكة"، ولجوئه إلى تسوية الوضع بين الأطراف المعنية بالموضوع عوض سلك المسطرة الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدير المؤسسة اختار حلّ المشكل القائم بين الأستاذ والتلميذة المعنّفة وتسوية الوضع بشكل ودّي، وهو ما تمّ بالفعل قبل أن ينتشر على موقع "فيسبوك" شريط يوثّق بالصوت والصورة لحظات التعنيف، وتأخذ بعدها القضية مجرى آخر تسبب في اعتقال الأستاذ ومتابعته، ثم تنازل أسرة التلميذة ووقف إجراءات المتابعة، وإحالة الأستاذ على المجلس التأديبي، ثم إعفاء المدير صباح اليوم.

وفور انتشار خبر إعفاء المدير من مهامه، حدّدت النقابات التعليمية بخريبكة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء اجتماع نقابي، قصد تدارس المستجد، وإعلان التضامن مع المدير المعفى من مهامه، وتسطير الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنصافه، فيما أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة للتضامن مع المدير ومطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.