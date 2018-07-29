ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية

صالح الخزاعي من خريبكة

مباشرة بُعيد توقيع محاضر نهاية الموسم الدراسي من طرف هيئة الإدارة التربوية، تفاجأ مديرو المؤسسات التعليمية بخريبكة بقرار صادر عن وزارة التربية الوطنية يقضي بإعفاء مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية، على خلفية ما بات يُعرف بقضية الأستاذ الذي عنّف تلميذة داخل الفصل الدراسي، وما واكبها من أحداث انتهت بتنازل التلميذة ووقف إجراءات المتابعة في حق الأستاذ.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مديرية وزارة التربية الوطنية بخريبكة أبلغت مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية بقرار الإعفاء من المهام، على خلفية اتهامه بالتقصير الإداري في التعامل مع واقعة "أستاذ خريبكة"، ولجوئه إلى تسوية الوضع بين الأطراف المعنية بالموضوع عوض سلك المسطرة الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدير المؤسسة اختار حلّ المشكل القائم بين الأستاذ والتلميذة المعنّفة وتسوية الوضع بشكل ودّي، وهو ما تمّ بالفعل قبل أن ينتشر على موقع "فيسبوك" شريط يوثّق بالصوت والصورة لحظات التعنيف، وتأخذ بعدها القضية مجرى آخر تسبب في اعتقال الأستاذ ومتابعته، ثم تنازل أسرة التلميذة ووقف إجراءات المتابعة، وإحالة الأستاذ على المجلس التأديبي، ثم إعفاء المدير صباح اليوم.

وفور انتشار خبر إعفاء المدير من مهامه، حدّدت النقابات التعليمية بخريبكة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء اجتماع نقابي، قصد تدارس المستجد، وإعلان التضامن مع المدير المعفى من مهامه، وتسطير الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنصافه، فيما أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة للتضامن مع المدير ومطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارها.