24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء
- عصام كمال: المشاهدات حلال
- جمود المخطط الوطني يفاقم انتشار الالتهابات الكبدية بالمغرب
- جوطية لاسيكال بتمارة
- التهاب الكبد الفيروسي
محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)
- العثماني يدعو إلى تقليص بيروقراطية الإدارة لتسريع وتيرة التنمية - (86)
- رصيف الصحافة: نتنياهو يرغب في حضور افتتاح كنيس بالصويرة - (66)
- المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة - (58)
- منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري - (58)
- فاس العاصمة الروحية للمملكة تعيش على إيقاع الركود والفوضى - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية
مباشرة بُعيد توقيع محاضر نهاية الموسم الدراسي من طرف هيئة الإدارة التربوية، تفاجأ مديرو المؤسسات التعليمية بخريبكة بقرار صادر عن وزارة التربية الوطنية يقضي بإعفاء مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية، على خلفية ما بات يُعرف بقضية الأستاذ الذي عنّف تلميذة داخل الفصل الدراسي، وما واكبها من أحداث انتهت بتنازل التلميذة ووقف إجراءات المتابعة في حق الأستاذ.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مديرية وزارة التربية الوطنية بخريبكة أبلغت مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية بقرار الإعفاء من المهام، على خلفية اتهامه بالتقصير الإداري في التعامل مع واقعة "أستاذ خريبكة"، ولجوئه إلى تسوية الوضع بين الأطراف المعنية بالموضوع عوض سلك المسطرة الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مدير المؤسسة اختار حلّ المشكل القائم بين الأستاذ والتلميذة المعنّفة وتسوية الوضع بشكل ودّي، وهو ما تمّ بالفعل قبل أن ينتشر على موقع "فيسبوك" شريط يوثّق بالصوت والصورة لحظات التعنيف، وتأخذ بعدها القضية مجرى آخر تسبب في اعتقال الأستاذ ومتابعته، ثم تنازل أسرة التلميذة ووقف إجراءات المتابعة، وإحالة الأستاذ على المجلس التأديبي، ثم إعفاء المدير صباح اليوم.
وفور انتشار خبر إعفاء المدير من مهامه، حدّدت النقابات التعليمية بخريبكة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء اجتماع نقابي، قصد تدارس المستجد، وإعلان التضامن مع المدير المعفى من مهامه، وتسطير الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنصافه، فيما أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة للتضامن مع المدير ومطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارها.