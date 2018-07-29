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كُتّاب وآراء
مشاريع فلاحية وبيئية تنطلق بإقليم ورزازات
عرف إقليم ورزازات، السبت، ميلاد مشاريع تنموية عدة، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش؛ إذ أشرف عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري، على إعطاء انطلاق وتتبع عدد من المشاريع التنموية ذات البعد الفلاحي والبيئي، بغلاف مالي إجمالي بلغ 27.614.748 درهما.
هذه المشاريع التي تم إعطاء انطلاقتها بجماعتي سكورة وإدلسان، همت بالأساس قطاع الفلاحة، وتحديدا الري الصغير والمتوسط، الذي يتم تمويله من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والتطهير السائل.
وسيتم توزيع المشاريع ذاتها على الجماعات الستة المكونة لدائرة ورزازات، وهي ترميكت، سكورة، ادلسان، تندوت، امي نولاون، وغسات.
وتهدف هذه المشاريع الفلاحية، بحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، عبر تحسين منتوجاتهم الفلاحية، من خلال ما ستوفره لهم من إمكانيات مائية تعد من الضروريات في هذا القطاع.