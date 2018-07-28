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الرئيسية | جهات | العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة

العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة

العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 28 يوليوز 2018 - 17:02

بعد أن ظلّ يَعتبر حزبَ العدالة والتنمية خصمه اللدود، وبذل كل ما في وُسعه لمواجهته، وكان يصرّح بأنّ المهمّة الأساسية التي جاء بها حزبه هي مواجهة "الإسلاميين"، خلق إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، المفاجأة بحضوره ليوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم السبت.

وبدا العماري خلال اليوم الدراسي وهو يتوسط عضوين من فريق حزب "المصباح" بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اليوم الدراسي المخصص لتقييم حصيلة عمل المجلس، وقد ألقى خلف ظهره كل "العداوة" التي طالما أثارت حروبا سرّية وعلنية بينه وبين قياديي حزب العدالة والتنمية.

وعمد الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى نشر صور حضوره لليوم الدراسي المنظم من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان، التي أثارت تعليقات متابعيه للاستفسار عن تغيير مواقفه بين الأمس واليوم.

وكتب عبد الغني بنعزوز مخاطبا إلياس العماري: "وفين ذوك الشعارات ديالك ضد أخننة المجتمع وأسننة الدولة، ومالك حاضر مع صحاب لحايا أو أنها تقية فقط؟"، وتساءل "عمر" بدوره مخاطبا رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: "وياك قلتم لن تجلسوا مع البيجيدي؟ تفضحتو بكذوبكم ونفاقكم".

مشاركة العماري لفريق العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أثارت أسئلة كثيرة حول "أسباب نزولها"؛ إذ تساءل عدد من رواد الشبكات الاجتماعية حول ما إذا كان العماري يريد بعث رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر، خاصة بعد أن أضحى "معزولا".

وانبرى بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، خاصة المحسوبين على "تيار بنكيران"، الذي كانت الخصومة على أشدّها مع حزب الأصالة والمعاصرة في عهده حين كان أمينا عاما للحزب، إلى انتقاد قبول إخوانهم في الحزب بطنجة مشاركة العماري في اليوم الدراسي الذي نظموه.

وكتب حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في صفحته على "فيسبوك" مستغربا: "إلياس العماري يحضر لقاء دراسيا لفريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان ويلقي كلمة نوه فيها بأداء الفريق!!"، وأردف: "بحثت في ورقة توجهات المرحلة الصادرة عن المؤتمر الوطني الثامن للحزب فلم أجد ما يبرر أو يفسر هذه الصورة... أحسست بغصة وصرطتها بجغمة ديال الما ورددت في نفسي: واش حنا هوما حنا ولا موحال أيا حزبي ولا موحال!!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل السبت 28 يوليوز 2018 - 18:03
اليوم الدراسي كان مخصصا لتقييم حصيلة مجلس الجهة وبما أنه رئيسا للجهة فهو يعطي بذلك الدليل على أنه لا يخشى المحاسبة أو الجواب عن بعض الأسئلة أو الإستماع لبعض الإقتراحات لتجويد الأداء حتى وإن كان من طرف ألذ الخصوم (بالمناسبة هو لم يقل يوما بأنه خصم لفلان أو علان وإنما بنكيران هو من كان يشير له دائما إما بالإسم أو بالمرموز وما قاله هو فقط محاربة أسلمة الدولة وهذا فعلا ما يريده كل المغاربة : كن إسلاميا إن شئت ولكن لا تسقط تديّنك على الدولة وهياكلها ولا تستغل الدّين كمطية لتدويخ الشعب وتجعل المغاربة يميّزون بين سياسييهم على أساس أن المتديّن أكثر هو الأكثر نفعا للوطن والمواطن لأننا صراحة رأينا من الظلم واستغلال المناصب والمحاباة والزبونية والمحسوبية بين المتأسلمين وذويهم ومحازبيهم ما لم نره من أي حزب منذ الإستقلال (المتأسلمون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون) وفوق ذلك فغالبية المغاربة مسلمين وليسوا بحاجة لمن يعلّمهم دينهم ولكن وهذا هو الأهم فالسيد إلياس العماري "ما فكرشو حتى شي عجينة" بالنسبة لتذبير شؤون الجهة
هو رئيس للجهة وبصفته كذلك فهو رئيس لكل ساكنة الجهة وليس فقط لمحازبيه أو
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2 - الخطابي السبت 28 يوليوز 2018 - 18:04
هدو مساكن لا يؤمنون بالتغيير او حتى إمكانية حدوثه عقليات متحجره تحجر مستحثات العصر الطباشيري الاول . الم يتبادر ألى أذهانكم مثلا ان العماري مثلا كرئيس الجهه التي تنظم التجمع انه يستعمل الرمزيه هنا انا رئيس للجميع وكل الاطياف ؟ وان ما يهمني هنا هو العمل مع اَي فريق يسعى لخدمه الجهه او فلننتقل الى عالم الخيال العلمي نسبيا ونقول ان السيد غير أفكاره او أراد ان يتقرب للحزب مثلا ؟واش نتوما لا ترحمون احدا اما معنا او ضدنا قسموا العالم للونين ابيض واسود ولا رمادي فيه او اما معنا او ضدنا ؟ من ناحيه اخرى نقول لهؤلاء البيجيديين واش نتوما بعده باقي عندكم شي مصداقيه تحكمون من خلالها على الآخرين حزبكم انقسم لقسمين يعض بعضه بعضا صحاب بنكيران وفريق العثماني فريق يتنعم بنعيم الحكومه ويستفيد ويفيد باقصى سرعه وفريق منع عنه التنعم بعدما منى نفسه بموقع وسط الحكومه وهذه الأسماء التي انهار حلمها جرت ورائها قطيع إلكتروني من العوام مستعدون لشن حرب إلكترونيه شعواء على كل من يخالفهم الرأي فإذا كان هذا حالهم فيما بينهم فما بالكم مع خصومهم الأيدولوجيين
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