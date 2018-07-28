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كُتّاب وآراء
العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة
بعد أن ظلّ يَعتبر حزبَ العدالة والتنمية خصمه اللدود، وبذل كل ما في وُسعه لمواجهته، وكان يصرّح بأنّ المهمّة الأساسية التي جاء بها حزبه هي مواجهة "الإسلاميين"، خلق إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، المفاجأة بحضوره ليوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم السبت.
وبدا العماري خلال اليوم الدراسي وهو يتوسط عضوين من فريق حزب "المصباح" بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اليوم الدراسي المخصص لتقييم حصيلة عمل المجلس، وقد ألقى خلف ظهره كل "العداوة" التي طالما أثارت حروبا سرّية وعلنية بينه وبين قياديي حزب العدالة والتنمية.
وعمد الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى نشر صور حضوره لليوم الدراسي المنظم من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان، التي أثارت تعليقات متابعيه للاستفسار عن تغيير مواقفه بين الأمس واليوم.
وكتب عبد الغني بنعزوز مخاطبا إلياس العماري: "وفين ذوك الشعارات ديالك ضد أخننة المجتمع وأسننة الدولة، ومالك حاضر مع صحاب لحايا أو أنها تقية فقط؟"، وتساءل "عمر" بدوره مخاطبا رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: "وياك قلتم لن تجلسوا مع البيجيدي؟ تفضحتو بكذوبكم ونفاقكم".
مشاركة العماري لفريق العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أثارت أسئلة كثيرة حول "أسباب نزولها"؛ إذ تساءل عدد من رواد الشبكات الاجتماعية حول ما إذا كان العماري يريد بعث رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر، خاصة بعد أن أضحى "معزولا".
وانبرى بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، خاصة المحسوبين على "تيار بنكيران"، الذي كانت الخصومة على أشدّها مع حزب الأصالة والمعاصرة في عهده حين كان أمينا عاما للحزب، إلى انتقاد قبول إخوانهم في الحزب بطنجة مشاركة العماري في اليوم الدراسي الذي نظموه.
وكتب حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في صفحته على "فيسبوك" مستغربا: "إلياس العماري يحضر لقاء دراسيا لفريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان ويلقي كلمة نوه فيها بأداء الفريق!!"، وأردف: "بحثت في ورقة توجهات المرحلة الصادرة عن المؤتمر الوطني الثامن للحزب فلم أجد ما يبرر أو يفسر هذه الصورة... أحسست بغصة وصرطتها بجغمة ديال الما ورددت في نفسي: واش حنا هوما حنا ولا موحال أيا حزبي ولا موحال!!".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هو رئيس للجهة وبصفته كذلك فهو رئيس لكل ساكنة الجهة وليس فقط لمحازبيه أو