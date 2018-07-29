مشاريع تنموية تُعزز المرافق الجماعية بالدشيرة

رشيد بيجيكن من إنزكان

وُضِع الحجر الأساس لبناء عدد من البنيات الرياضية والترفيهية والفنية بمدينة الدشيرة الجهادية، السبت، بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش. وقد أشرف عامل عمالة إنزكان آيت ملول، حميد الشنوري، بحضور رئيس جماعة الدشيرة، ورئيس المجلس الإقليمي، وشخصيات مدنية وعسكرية وأمنية، على مراسيم إعطاء الانطلاقة الرسمية لتلك المشاريع، التي تأتي لتنضاف إلى قائمة المرافق والفضاءات التي تحتضنها المدينة.

ويتعلّق الأمر بفضاء القراءة والمطالعة عمر الخيام في حي إرحالن الغياتن، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 2.372.75 درهما، في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري. ويهدف المشروع إلى التشجيع على القراءة والمطالعة والمساهمة في إعادة الاعتبار للكتاب، كما أنه يستهدف الطلبة والتلاميذ ورواد حديقة عمر الخيام وساكنة المدينة. وينجز المشروع في إطار شراكة بين الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية (47.455.00 درهم) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (189.820.00 درهم).

أما المشروع الثاني، فهو دار الفنون في حي المرس دوار الجديد، في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، بتكلفة مالية إجمالية 2.804.400.00 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة الدشيرة الجهادية. ويهدف المشروع إلى التشجيع على الإبداع في مختلف الفنون وتوفير الظروف الملائمة للمواهب الفنية بالمدينة، ودعم الفنانين في عملية الإنتاج والتسجيل والعرض الفني، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الفنون عن طريق التكوين في المجال.

وبهدف توسيع قاعدة رواد دور الأحياء بالمدينة، وتقريب فضاءات التكوين في مجال الإعداد الحرفي لنساء الحي، مع تشجيعهن على مزاولة الأنشطة المدرة للدخل، يُنتظر إحداث دار الحي "تبارين"، في حي تبارين والحوري، وهو مشروع تبلغ تكلفته المالية 2.491.905.00 درهم، منها 1.993.524.00 درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و498.381.00 درهم حصة جماعة الدشيرة الجهادية.

وفي الجانب الرياضي، جرى وضع الحجر الأساس لبناء الفضاء الرياضي الترفيهي النهضة، المزمع إحداثه في حي تبارين والحوري، بتكلفة مالية إجمالية تناهز 1.800.000.00 درهم، موزعة على 1.100.000.00 درهم كمساهمة "التنمية البشرية"، و700.000.00 درهم كحصة جماعة الدشيرة الجهادية. ويهدف المشروع إلى تقوية البنية الرياضية والترفيهية بالمدينة، وإحداث متنفس لساكنة الحي، فضلا عن الانخراط في مجال الطاقة المتجدّدة.