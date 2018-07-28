أسواق متنقلة تعزز الاقتصاد الاجتماعي بطنجة

هسبريس من الرباط

ينظم مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، النسخة الأولى للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من 27 يوليوز الجاري إلى 3 غشت المقبل، بمدينة طنجة قرب محطة القطار٬ تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالأقاليم الجنوبية للمملكة في خدمة الوحدة الترابية".

وأشار بلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أن "الهدف من تنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل من طنجة والجديدة ومراكش، يندرج في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إيجاد الحلول الملائمة لمشكل تسويق وترويج منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية التواصل والتعاون بين فعاليات الشمال والجنوب، ودعم تسويق منتجات الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي".

وتهدف هذه المبادرة، أيضا، حسب المنظمين، إلى "تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفاعلين في القطاع، تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإبراز مظاهر التنمية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد، وتعزيز دور فعاليات المجتمع المدني في الدبلوماسية الموازية، وتقوية قدراته الترافعية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة، وإبراز الثقافة الحسانية كمكون أساسي من الهوية المغربية الأصيلة".

وتشارك في النسخة الأولى للأسواق المتنقلة، حسب البلاغ ذاته، "30 تعاونية وجمعية تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية ذات الحمولة الفنية والثقافية من جهة الداخلة وادي الذهب، مع إشراك تعاونيات من جهة طنجة تطوان الحسيمة تنشط في صياغة الفضة والحلي، المصنوعات الجلدية، الأعشاب العطرية والطبية، الخياطة التقليدية، المنتوجات النباتية، الزي الصحراوي والملحفة، الخشب والمنتجات المجالية...، على مساحة تقدر بـ1200 متر مربع. وينتظر أن يتجاوز عدد الزوار30000 زائر".

وجاء في البلاغ ذاته أن "النشاط سيضمّ رواقا مؤسساتيا لجهة الداخلة وادي الذهب، ومتحفا للموروث الحساني تنشطه فرقة موسيقية من وادي الذهب للطرب الحساني". وأضاف أنه "بالموازاة مع تنظيم هذه الأسواق، ستتم برمجة زيارة استكشافية لمعهد فنون الصناعة التقليدية بتطوان، ولقاءات ودورات تكوينية لفائدة المشاركين والمشاركات، من أجل تأهيل فعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجعلها قادرة على مواكبة التطورات السريعة التي يعرفها السوق الوطني والعالمي".