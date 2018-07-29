24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عصام كمال: المشاهدات حلال
- جمود المخطط الوطني يفاقم انتشار الالتهابات الكبدية بالمغرب
- جوطية لاسيكال بتمارة
- التهاب الكبد الفيروسي
- لماذا يخسر الإرهابيون حروبهم في المنطقة العربية؟
محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)
- العثماني يدعو إلى تقليص بيروقراطية الإدارة لتسريع وتيرة التنمية - (86)
- رصيف الصحافة: نتنياهو يرغب في حضور افتتاح كنيس بالصويرة - (66)
- المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة - (61)
- عريضة مغربية تنتقد التحريض على النساء عبر حملة "كن رجلا" - (61)
- فاس العاصمة الروحية للمملكة تعيش على إيقاع الركود والفوضى - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخلفات دجاج تثير غضب سكان ضواحي اشتوكة
توجد عدد من الوحدات المتخصصة في تربية الدجاج في غرب جماعة إنشادن، بضواحي اشتوكة آيت باها. وتثير الروائح التي تنبعث من هذه الوحدات، بالإضافة إلى طرق تخمير فضلات الدجاج خارج تلك الوحدات، استنكار سكان دوار البويبات، الذين يقطنون غير بعيد عنها، لما تسببه لهم من أضرار صحية وبيئية، تزداد حدّتها في الفترات التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وقال الحسين بسموم، عن جمعية "البويبات" للتنمية والتربية والتضامن، في تصريح لهسبريس، إن "الساكنة ضاقت ذرعا من الأضرار التي تصيبها جراء انبعاث روائح تزكم الأنوف من وحدات تربية الدجاج بالمنطقة، في غياب أي احترام للمعايير البيئية المفروض الالتزام بها من طرف مالكي تلك الضيعات".
وأضاف أن "ما زاد الطين بلّة إقدام مربّي الدجاج في تلك الوحدات على جمع كميات كبيرة من فضلات الدجاج ومخلفاته وتخميرها في الفضاءات الخارجية لتلك الوحدات من أجل تحويلها إلى سماد، مما يتسبب في تضاعف انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، التي تغزو بيوت الساكنة".
وطالب الحسين بسموم السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح البيطرية بـ"التدخل لرفع الضرر الناجم عن تلك الوضعية الشاذة"، حفاظا على صحة الساكنة، "التي تواصل تلك الوحدات تعذيبها صحيا وبيئيا". كما طالب بـ"إلزام مالكي الوحدات باحترام أبسط حقوق الساكنة، متمثلة في العيش وسط بيئة سليمة".