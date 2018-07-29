بصمات المخطط التنموي ترى النور بمدينة العيون

أحمد الساسي من العيون

أشرف محمد يحضيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء، رفقة مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، صباح اليوم السبت، على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التي تهم إقليم العيون، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وحضر إعطاء انطلاقة هذه المشاريع نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وثلة من المنتخبين والبرلمانيين، ومدراء المصالح الخارجية، إضافة إلى شخصيات عسكرية ومدنية، وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية.

وبدأ حفل التدشين بتقديم عرض مفصل رصد سير الأشغال لتهيئة الفضاءات الخضراء والساحات العمومية (ساحة الوطاسيين، ساحة ابن بطوطة، ساحة الحرية، ساحة خالد بن الوليد، ساحة فاطمة الفهرية وساحة حليمة السعدية)، قبل أن يضع الوفد حجر الأساس لعدد من المشاريع المندرجة ضمن المخطط التنموي للمجلس البلدي، والتي تروم النهوض بالإقليم.

وأعطيت، بهذه المناسبة، الانطلاقة الفعلية لبناء مشروع ملاعب جديدة للقرب بحي مولاي رشيد. كما تم تدشين القاعة المغطاة والمسبح البلدي بحي الوفاق، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تهيئة شارع مولاي يوسف، وشارع مولاي إسماعيل، وشارع 24 نوفمبر، وشارع القيروان، بعد أن تم وضع حجر الأساس لمركز الأرشيف، ومركز التكوين لفائدة أبناء المقاومين. كما أعطي أيضا الضوء الأخضر لانطلاقة أشغال معالم مدخل المدينة، وتهيئة شارع الحزام، وكذا تدشين المجازر الجماعية، التي تشكل استثناء على المستوى الوطني، من خلال معايير الجودة والإتقان التي تتوفر عليها.

واختتمت جولة الوفد الرسمي بتدشين ساحة عمر بن الخطاب، وسوق السمك النموذجي بحي الفرح، الذي شكل استجابة لطموحات مهنيي قطاع الصيد البحري.