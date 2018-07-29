24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  2. حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان (5.00)

  3. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  4. فخاوي: المغاربة يجهلون كنوزهم التاريخية وثرواتهم غير المادية (5.00)

  5. التاريخ السياسي لمنطقة الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | بصمات المخطط التنموي ترى النور بمدينة العيون

بصمات المخطط التنموي ترى النور بمدينة العيون

بصمات المخطط التنموي ترى النور بمدينة العيون
أحمد الساسي من العيون
السبت 28 يوليوز 2018 - 23:20

أشرف محمد يحضيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء، رفقة مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، صباح اليوم السبت، على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التي تهم إقليم العيون، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وحضر إعطاء انطلاقة هذه المشاريع نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وثلة من المنتخبين والبرلمانيين، ومدراء المصالح الخارجية، إضافة إلى شخصيات عسكرية ومدنية، وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية.

وبدأ حفل التدشين بتقديم عرض مفصل رصد سير الأشغال لتهيئة الفضاءات الخضراء والساحات العمومية (ساحة الوطاسيين، ساحة ابن بطوطة، ساحة الحرية، ساحة خالد بن الوليد، ساحة فاطمة الفهرية وساحة حليمة السعدية)، قبل أن يضع الوفد حجر الأساس لعدد من المشاريع المندرجة ضمن المخطط التنموي للمجلس البلدي، والتي تروم النهوض بالإقليم.

وأعطيت، بهذه المناسبة، الانطلاقة الفعلية لبناء مشروع ملاعب جديدة للقرب بحي مولاي رشيد. كما تم تدشين القاعة المغطاة والمسبح البلدي بحي الوفاق، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تهيئة شارع مولاي يوسف، وشارع مولاي إسماعيل، وشارع 24 نوفمبر، وشارع القيروان، بعد أن تم وضع حجر الأساس لمركز الأرشيف، ومركز التكوين لفائدة أبناء المقاومين. كما أعطي أيضا الضوء الأخضر لانطلاقة أشغال معالم مدخل المدينة، وتهيئة شارع الحزام، وكذا تدشين المجازر الجماعية، التي تشكل استثناء على المستوى الوطني، من خلال معايير الجودة والإتقان التي تتوفر عليها.

واختتمت جولة الوفد الرسمي بتدشين ساحة عمر بن الخطاب، وسوق السمك النموذجي بحي الفرح، الذي شكل استجابة لطموحات مهنيي قطاع الصيد البحري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سلام الصويري الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:41
المشهد يتكرر في جميع المدن اغلب الخرجات موضوعها مشاريع تثير الاستغراب بسبب بساطتها رغم ذلك تقام لها استقبالات باذخة واصحاب الحال يظهرون بمشاهد هليودية والأثواب الفاخرة بين أناس اغلبهم لا يعرف لماذا أتى وتكلفة الزيارات تكون غالبا تفوق تكلفة المشاريع .
لي بغا يخدم كيخدم بصمت وأعمال تدخل في صميم المسؤلية اليومية تقام بهذه الأساليب منذ ستين سنة . والواقع الاليم لمختلف المناطق يبين ان هذا الأسلوب تجاوزه الزمن ويعود للعصور الوسطى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.