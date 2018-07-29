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كُتّاب وآراء
مشاريع جديدة تروم النهوض بأوضاع وادي الذهب
شهد إقليم وادي الذهب، تزامنا مع احتفالات عيد العرش، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية، التي تروم النهوض بأوضاع المنطقة.
وقد عمل والي جهة الداخلة، لامين بنعمر، على إعطاء مشروع إنجاز منازل إدارية لفائدة أفراد القوات المساعدة بمنطقة تاورطة شمال المدينة. كما أعطى انطلاقة بناء طريق غير مصنفة على مسافة 5.5 كلم، ستربط مركز تاورطة بمنطقة أم لبير، بتكلفة مالية بلغت حوالي 6 ملايين درهم.
وقام المسؤول نفسه، ضمن الأنشطة المسطرة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع الملك محمد السادس على العرش، بإعطاء انطلاقة أشغال كهربة تجزئة الـمنظر الجميل الموجودة قرب تجزئة المنار، بكلفة مالية بلغت حوالي 10 ملايين درهم، ممولة من طرف جهة الداخلة وادي الذهب في إطار التنمية الاجتماعية.
وشهدت هذه الاحتفالات، أيضا، افتتاح الوحدة الصحية والاجتماعية، التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بحي أم التونسي بالداخلة.
كما تم تدشين جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة. ويتميز هذا الجهاز بدقة عالية في كشف وتشخيص مختلف الأمراض. وسيساهم هذا الجهاز، المموّل من طرف وزارة الصحة بتكلفة المالية بلغت 9.353.340 درهما، في التقليل من معاناة ساكنة الجهة في التنقل إلى مدن أخرى لإجراء هذا النوع من الفحص الطبي.
كما تم تنظيم حفل رفع اللواء الأزرق بشاطئ أم لبوير، الذي نال هذا اللواء للمرة الثامنة على التوالي، بحضور والي الجهة والوفد المرافق له.