"سيدي رضوان" تحتفي بمتفوقين في عيد العرش

أيوب صدور

نظّمت الجماعة الترابية سيدي رضوان، التابعة ترابيا لإقليم وزان، الأحد، حفلا تكريميا للمتمدرسين والمتمدرسات المتفوقين دراسيا من أبناء الجماعة القروية سالفة الذكر، بناء على النتائج المحصّل عليها خلال الموسم الدراسي 2017/2018.

الحفل، الذي تزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، حضره كل من محمد حلمي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي رضوان، ونائبه عبد الإله سريفي إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني وأولياء أمور وأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى مسؤولين ورؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان.

وقد عرف الموعد توزيع جوائز تحفيزية على المتعلمات والمتعلمين المتفوقين دراسيا من مختلف الفئات العمرية، تشجيعا لهم على مثابرتهم ونتائجهم المشرفة.

ويشكل هذا الاحتفال مبادرة تروم من خلالها الجماعة القروية تشجيع أبنائها على العطاء والتحصيل العلمي تكريسا لثقافة التشجيع والاحتفاء والتنافس الشريف فيما بينهم.