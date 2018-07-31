"أوطوروت" تطوان الفنيدق مجانا خلال فترة الذروة

أيوب صدور

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب فتح "الأوطوروت" بين مدينتي تطوان والفنيدق مجانا، وبشكل استثنائي، أمام العربات والسيارات بسبب الازدحام الكبير الذي تشهده مدن الشمال خلال موسم الاصطياف.

وأضافت مصادر هسبريس أنه تقرر فتح الطريق السيار مجانا من مساء الأحد إلى يوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ومن المنتظر أن يخفف هذا الإجراء حدة الازدحام، الذي تعرفه المنطقة، وضمان انسيابية مرور السيارات والمركبات لولوج الشواطئ والخروج منها.