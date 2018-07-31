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"أوطوروت" تطوان الفنيدق مجانا خلال فترة الذروة

"أوطوروت" تطوان الفنيدق مجانا خلال فترة الذروة
أيوب صدور
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 08:54

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب فتح "الأوطوروت" بين مدينتي تطوان والفنيدق مجانا، وبشكل استثنائي، أمام العربات والسيارات بسبب الازدحام الكبير الذي تشهده مدن الشمال خلال موسم الاصطياف.

وأضافت مصادر هسبريس أنه تقرر فتح الطريق السيار مجانا من مساء الأحد إلى يوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ومن المنتظر أن يخفف هذا الإجراء حدة الازدحام، الذي تعرفه المنطقة، وضمان انسيابية مرور السيارات والمركبات لولوج الشواطئ والخروج منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 09:14
فكرة جميلة جدا و مشكورة لكن اخشى ان يكون لها وقعا سلبي لاننا نحن المغاربة نحب المجانية و بالتالي : هلموا بنا لوتوروت فابور .
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