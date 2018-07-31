عمالة جرادة تدعم تعاونيتين لإنتاج الفحم الحجري

هسبريس من الرباط

قام عامل إقليم جرادة، مبروك ثابت، بتسليم تعاونيتين شيكين بقيمة 100 ألف درهم لكل واحدة منهما، مقابل الدفعة الأولى من منتوج الفحم الحجري التي تم تسليمها للمحطة الحرارية بموجب اتفاقية الشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، والتعاونيتين المذكورتين، بالإضافة الى شهادة التأمين وشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بلاغ لعمالة جرادة قال إن "هذه الخطوة تندرج في إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها في سياق التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، لا سيما ما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستغلي آبار الفحم الحجري بطريقة عشوائية بجرادة، عبر تنظيم الراغبين منهم في مزاولة هذا النشاط في إطار تعاونيات وشركات لضمان تسويق منتوجهم من الفحم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء".

وذكر المصدر بأن هاتين التعاونيتين، بالإضافة إلى ثلاث تعاونيات وخمس شركات أخرى تم تأسيسها من طرف بعض العمال المشتغلين في الاستخراج العشوائي للفحم الحجري، قد استفادت من رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بجرادة، صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث ستعمل هذه التعاونيات على تسويق منتوجها من الفحم الحجري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بموجب اتفاقية شراكة، تستوجب تمكين العمال المشتغلين فيه من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين والعمل على احترام شروط السلامة.

"سيتم اعتماد نفس الاجراءات مع باقي التعاونيات والشركات وفق المساطر التي تم اتباعها مع التعاونيتين المذكورتين"، يزيد البلاغ الصادر عن عمالة إقليم جرادة.