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الرئيسية | جهات | دراجات نارية تسند أداء عناصر ولاية الأمن بوجدة

دراجات نارية تسند أداء عناصر ولاية الأمن بوجدة

دراجات نارية تسند أداء عناصر ولاية الأمن بوجدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 14:29

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة معاذ الجامعي، والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور مسؤولين أمنيين ومدنيين، على تسليم مجموعة من الدراجات النارية لفائدة الشرطة بولاية أمن الجهة.

ويأتي تسليم الدراجات النارية لفائدة الشرطة بولاية أمن جهة الشرق في إطار الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الشرق إلى أجهزة الأمن من أجل تحقيق الاستجابة الفورية والتدخل في الوقت المناسب، في إطار ضمان تجويد خدمات المرفق الأمني.

وأكد رئيس مجلس جهة الشرق أن توفير الإمكانات المادية لمصالح الأمن يأتي لكون المسألة الأمنية أصبحت مطلبا أساسيا لدى المواطنين، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به مصالح الأمن بجهة الشرق في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها.

وشدد بعوي على أن مجلس جهة الشرق على استعداد كامل لدعم جهاز الشرطة بالمعدات اللازمة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس سبق له في سنة 2016 أن وقع اتفاقية مع ولاية أمن وجدة وولاية الشرق تم بموجبها اقتناء وسائل نقل ولوجستيك لفائدة الشرطة من أجل المساهمة في تقوية المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة في حماية الأمن العام ومحاربة مظاهر الجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما جرى، بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية بمقر ثكنة قوات التدخل السريع بوجدة، وأمضاها كل من عبد النبي بعوي، رئيس مجلس الشرق، ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومصطفى عدلي والي الأمن بوجدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سرور الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 14:38
الأمن ضرورة من ضرورات الحياة فالذي لا يعترف بأهمية الأمن لا شك أنه إما جاهل أو عميل!
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2 - فرحات الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 14:38
مزيدا من الدعم اللوجيستيكي والمادي لهؤلاء
لضحد كيد الخارجين عن القانون
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