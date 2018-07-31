الأرصاد الجوية الوطنية: الحرارة تصل إلى 47 درجة

هسبريس من الرباط

تضرب موجة حرارة مع رياح "شركي" قوية، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل، عددا من أرجاء المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و47 درجة.

وأوضحت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و 46 درجة، اليوم الثلاثاء، بكل من طاطا والرشيدية وزاكورة وطاطا وفكيك وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

المصدر نفسه توقع تأرجح درجات الحرارة القصوى، غدا الأربعاء، ما بين 43 و46 درجة في كل من طاطا والرشيدية وزاكورة وآسا الزاك وتارودانت، ومابين 39 و43 درجة بكل من العرائش ووزان وشفشاون وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات وخنيفرة والفقيه بنصالح والرحامنة وقلعة السراغنة وبن سليمان.

وحسب المديرية فإن درجات الحرارة الخاصة بيوم الخميس ستكون ما بين 44 و47 درجة في كل من العرائش والقنيطرة ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطاطا وزاكورة والرشيدية، وتارودانت والرحامنة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وبني ملال والخميسات، ومابين 39 و44 درجة بكل من سلا والرباط والصخيرات-تمارة وبرشيد وسيدي بنور ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب وتاونات وخريبكة وسطات ومراكش والصويرة وخنيفرة وبن سليمان.

كما ستتراوح درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وفق المصدر نفسه، مابين 44 و46 درجة بكل من طاطا وآسا الزاك والراشيدية وتارودانت وزاكورة، ومابين 40 و44 درجة بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش والقنيطرة ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وسطات وبنسليمان (داخلي) والرحامنة وقلعة السراغنة واليوسفية والفقيه بنصالح ومراكش وبني ملال وأزيلال.

وتتوقع المديرية ذاتها، أيضا، هبوب رياح قوية من القطاع الشرقي، مابين 65 و90 كيلومترا في الساعة، بكل من أقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة؛ يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالة بعد الزوال، ويوم الجمعة ابتداء من الرابعة بعد الزوال.